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2024年10月27日星期日
哀兵迎紅軍拒自艾 不利消息連連 阿迪達勉麾下勇於面對
雲比沙卡隨韋斯咸首倒戈 為昔日魔兵時期自豪
何詩蓓世盃次站攬2金1銀 100自封后 隊友李芯瑤兩破港青紀錄
湖人開季兩連勝 布朗尼兼戰發展聯盟
5港將分享征奧之路 偕師生玩體能挑戰
馬會辦培訓課程 助全職運動員退役後轉型
體壇快訊：方凱申佘繕妡會長盃稱王封后
SUN周日體育直播賽程
港女網賽明維園揭戰幔 張瑋桓王康怡主場持外卡直入正賽
傑志高級銀牌闖4強 3外援建功 3：1淘汰大埔兼復仇
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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