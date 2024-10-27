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體育

體壇快訊：方凱申佘繕妡會長盃稱王封后

【明報專訊】會長盃劍擊錦標賽昨在香港公園體育館舉行男、女子重劍個人賽。女子重劍本地排名第一的佘繕妡決賽以9：4擊敗14歲小將李懿穎，繼挑戰盃後贏得今年第2項本地賽錦標。方凱申則在男子重劍決賽以15：7挫巴黎奧運港隊代表何瑋桁封王。賽事今續演花劍及佩劍項目，兩屆奧運金牌得主的「劍神」張家朗，料與蔡俊彥等港將出戰。

港女足友賽再負緬甸1：4

香港女足4日內再次作客友賽緬甸女足，縱有李巧怡於23分鐘把握對手回傳犯錯建功，惟上、下半場尾段各失兩球，終負1：4，繼上周三首戰再以同一比數落敗。

道奇世界大賽挫洋基拔頭籌

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽昨日展開，日本籍星將大谷翔平領銜的洛杉磯道奇在第10局延長戰落後1分下，憑費利文轟下「再見全壘打」連取4分，主場以6：3力克紐約洋基，激戰3小時後在這7場4勝的系列賽中搶佔先機，雙方今在道奇主場續戰。

邁阿密季後賽先勝阿特蘭大

國際邁阿密今屆以美職常規賽榜首之姿出戰季後賽，昨於東岸首圈面對阿特蘭大聯，憑37歲烏拉圭籍射手蘇亞雷斯開賽兩分鐘先開紀錄，加上同為37歲的阿根廷球王美斯在60分鐘交出助攻，造就後衛佐迪艾巴建功，主場以2：1擊敗對手，在3場2勝的系列賽中先拔頭籌，雙方下周日續戰。

張本美和蒙賽闖女單4強

WTT蒙彼利埃冠軍賽昨續演。日本隊16歲女將張本美和在女單8強，以直落3局11：6、11：9、13：11擊退16強淘汰港將杜凱琹的韓國隊好手申裕斌，晉級4強。中華台北隊的鄭怡靜則以局數3：1擊敗埃及隊球手高達。男單方面，國手梁靖崑直落3局不敵德國隊球手杜達，8強止步。

PSG麥巴比欠薪案上訴失敗

今夏加盟皇家馬德里的法國隊球星基利安麥巴比，早前向舊東家巴黎聖日耳門（PSG）追討3個月共5500萬歐元（約4.3億港元）欠薪。法國職業足球聯賽協會（LFP）上月裁定麥巴比勝訴後，該賽會聯合上訴委員會昨再推翻PSG上訴。PSG上訴失敗後，仍可就事件提交至法國足總處理。

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