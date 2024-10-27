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體育

何詩蓓世盃次站攬2金1銀 100自封后 隊友李芯瑤兩破港青紀錄

【明報專訊】短池游泳世界盃韓國仁川站昨煞科，26歲港隊「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）在壓軸戰出戰女子100米自由泳，最終在決賽以51.73秒率先掂池，連續兩站在此項目封后，今站獨取2金1銀佳績。

國家隊覃海洋200蛙封王

何詩蓓昨在世盃仁川站煞科日出戰女子100米自由泳，於早上的初賽以全場第4快的53.29秒晉級，而年僅15歲的師妹李芯瑤則以破港青紀錄的53.57秒取並列第5位過關，並取得年底世界錦標賽A標。在同日晚上的決賽，何詩蓓在戰畢50米後開始帶頭，最終以51.73秒率先掂池，快緊隨的波蘭籍好手華錫克0.46秒，連續兩站在100自封后，連同此前400自的銀牌及200自的金牌，今站獨取2金1銀。而李芯瑤雖以第7名完成，但游出53.22秒再將港青紀錄推前0.35秒。

此外，港將趙浩俊在男子200米蛙泳初賽游出2分06.91秒，以總成績第4名晉級，其後他在決賽以2分06.32秒位居第6，國家隊星將覃海洋則以2分02.57秒封王。

至於港隊30歲大師姐陳健樂與19歲小將吳麗華於女子100米蝶泳初賽分列第14及16位止步。吳麗華其後轉戰女子200米混合泳，在初賽以第10名完成，隊友林凱喬則位列第16位，而19歲國家隊新星余依婷在此項以2分04.73秒奪金而回。

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