雲比沙卡隨韋斯咸首倒戈 為昔日魔兵時期自豪

雲比沙卡今夏以1500萬鎊（約1.5億港元）轉投韋斯咸，曼聯則從拜仁慕尼黑簽入馬沙拉奧填補其空缺。加盟「鎚仔幫」後，這名人盯人防守出色見稱的右閘，開季已上陣8場站穩正選。今晚坐陣主場迎接前東家，他賽前接受英國《天空體育》訪問時表示，為效力紅魔5季上陣達190場感到自豪，「無論經歷了高低起跌，能夠在曼聯贏得兩項錦標，經歷讓我感到自豪」。雲比沙卡又視今季轉投韋斯咸為挑戰，「我很高興回到倫敦，這是個新挑戰，球隊也是新的團隊」。韋斯咸今季由領隊盧柏迪古接掌後，開季8場僅得8分排中下游，比曼聯少3分，且近7仗只得1勝。雲比沙卡承認球隊仍處於磨合階段，目前表現未如預期，他亦希望在進攻方面貢獻更多。

不過，韋斯咸今仗有上仗作客1：4大敗予熱刺時領紅的主力古達斯要停賽，中鋒富克洛仍在養傷；傷兵滿營的曼聯則有在歐霸作客打和費倫巴治停賽的隊長般奴費南迪斯復出。

活特起孖領森林挫李城

另外，諾定咸森林昨在英超獨腳戲憑中鋒基斯活特梅開二度，作客3：1擊敗有老將射手占美華迪建功的李斯特城，賽後9戰得16分兼近3仗不敗。