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體育

哀兵迎紅軍拒自艾 不利消息連連 阿迪達勉麾下勇於面對

【明報專訊】逆境之下，唯有自強。近仗「頭頭碰着黑」的英超勁旅阿仙奴，明晨將在主場面對各項賽事已經錄得八連勝、氣勢一時無兩的利物浦。不過即使球隊正受傷停潮影響，「兵工廠」主帥阿迪達賽前仍保持樂觀一面，並在記者會上揚言「只要心存信念，何須顧鏡自憐」。

阿仙奴vs.利物浦 now611／621台 明晨00：30直播

這個10月，對阿迪達而言堪稱災難。先有馬田奧迪加特、布卡約沙卡及新援卡拉科利接連受傷高掛免戰牌，上輪聯賽作客般尼茅夫不單淨吞兩蛋全失3分而回，防線主力威廉沙列巴更因蓄意阻截對手單刀領紅牌，須在今場爭標關鍵戰役「坐波監」。由2022／23年賽季至今，阿仙奴若未能派遣沙列巴上陣，球隊得勝率由74%暴跌至不足46%，足證該法國中堅對兵工廠如何重要。

沙列巴停賽 3主力傷兵上陣成疑

儘管如此，阿迪達在賽前接受訪問時，對近期球隊種種不利消息只是輕輕帶過，「這就是比賽一部分。我們當然不希望遇上，但如果情况真是如此的話，與其總是自怨自艾，不如直接面對一切。我相信球員有足夠能力及出色心態，去駕馭現時局面」。他同時也表明雖然沙卡、卡拉科利及祖利安添巴的傷情未許樂觀，上陣與否仍待賽前決定，但他仍對麾下此仗充滿信心。

另一方面，志切打破近4場聯賽對阿仙奴僅2和2負未嘗一勝的利物浦，雖然陣中埃及鋒將穆罕默德沙拿大熟大勇，開季至今已在聯賽射入5球及交出5次助攻，但「紅軍」領隊史諾賽前仍提醒球員切勿輕敵，「和阿仙奴交手，尤其是要作客到訪酋長球場，這場賽事只會比上場對車路士更為艱難」。紅軍此仗除了有「長唞」的門將艾利臣比加外，鋒將迪亞高祖達亦因在對車路士一役勇戰「掛彩」，須繼續避戰。

車路士鬥鵲 馬帥冀占士復勇

熱刺征水晶宮 孫興慜因傷避戰

阿仙奴要硬撼英超領頭羊利物浦，而另外兩支倫敦球會車路士及熱刺亦在今輪聯賽面對強敵。當中前者將在主場迎擊目前排名第9位的「喜鵲」紐卡素，「藍戰士」主帥馬利斯卡賽前表示隊長列斯占士傷癒復出後「仍未符合他要求」，並希望他「以身作則付出更多，為隊員樹立更好榜樣」。至於後者則會作客同城球會水晶宮，惟鋒線主力兼隊長孫興慜因有傷在身，此仗不會上陣。

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