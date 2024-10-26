孫璐璐視香港第二個家 溫網8強黑馬 疫後首返港戰港網正賽

文、圖：余瑋

場地提供：柏寧酒店

華裔混血新星身分多元懂普通話

孫璐璐今年7月溫網由外圍賽一路晉級，當時世界排名123的她先後擊敗巴黎奧運女單金牌國手鄭欽文及主場出擊的英籍星將拉度簡露，成賽事最大黑馬，兼是歷來首個打入溫網8強的新西蘭籍球手，最新排名已躍升至41名；這名混血新星的多元背景亦受外界關注：華人的名字、父母分別為克羅地亞和中國人，兒時隨母到瑞士定居，最後今年3月代表出生地新西蘭出賽。她受訪時談及這決定時說：「新西蘭都是我的家鄉。」

孫璐璐今次來港參賽，其實香港對她並不陌生，「這次是我在新冠疫情後第一次來港，不過以前我經常來港，探望在這居住的多名親戚。這裏感覺很舒服，像邁阿密都是國際都會，真的什麼都有，我會視香港為第二個家」。

兒時受母親影響，孫璐璐能用普通話溝通，也會說有限廣東話；除了看電影及唱K等嗜好，她提到竟識唱鄧麗君的國語歌《甜蜜蜜》，亦學過畫中國畫和練太極助放鬆身心。

「亞洲媽媽」栽培學體兼優

孫璐璐笑言母親是典型的「亞洲媽媽」，在學時會為她安排很多課外活動，如學過芭蕾舞又試過風帆等不同運動，最後迷上網球，仰慕拿度及「細威」莎蓮娜威廉絲等星將。

正因父母都重視其學業，因此她在大學畢業後才成為職業球手，「有些球員很早已出道，但我覺得自己算是不遲不早。碰巧當年遇上疫情，沒什麼可做下，令我有很多時間可專心學習」。

回望第3年職業生涯，孫璐璐憶述今年初因排名關係未能參與太多比賽，之後夏天取得好成績，但過去數月受傷患影響成績，「現在目標是努力打好每場比賽，希望保持好狀態，從而繼續參加更多高水平比賽」。以前在港參加過青年賽的她，今次將首戰香港WTA賽，故分外期待爭佳績。

保誠香港網球公開賽今明兩日先舉行女單資格賽，有胡可澄等5名香港球手出賽；賽事總監兼名宿李娜今午出席正賽抽籤儀式。