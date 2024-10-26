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體育

東方挫卡雅 港球隊亞冠2開齋

【明報專訊】港超球隊東方昨午在菲律賓出戰亞冠盃2分組賽補賽，憑兩名外援馬高斯及巴科爾在上、下半場各建一功，作客以2：1擊敗卡雅，在E組第3仗開齋，兼取得香港球隊在亞冠2首場勝仗，同時為昨48歲生日的主教練盧比度送上最佳生日禮物。

巴科爾奠勝 賀盧比度慶生

因當地狂風暴雨，賽事原定前晚舉行延至昨午12時補賽，天氣雨過天晴。東方與卡雅於E組首兩仗皆負，雙方是役力爭首分，近兩季菲律賓聯賽冠軍卡雅盡遣駒木秀人等4名日援，曾效東方的中場史雲斯頓未列大軍無緣倒戈。

東方28分鐘先開紀錄，西班牙籍中場馬高斯乘對手解圍不遠，接球後即窩利抽射掛網。然而東方補時3分鐘輸12碼，左閘黃梓浩防守角球拉跌對手犯規，山崎海秀操刀門將葉鴻輝「捉錯路」入網，在完半場最後一刻被扳平1：1。

東方換邊後換入挪威籍中堅拿亞，這新兵61分鐘後上傳予馬希偉單刀，但後者射門被門將迪圖撲走。78分鐘，巴科爾反擊攻勢推順後以左腳冷箭破網，助東方贏2：1全取3分，於E組3戰3分續排第3，落後廣島三箭及FC悉尼分別6及3分，下月7日晚重返旺角大球場再鬥卡雅。盧比度在賽後記招稱，高興在作客困難環境取勝，重申給小將們機會在亞洲賽上陣擴闊眼界，對香港足球是好事。

至於東方原定明晚高級組銀牌8強對冠忠南區，申請改期獲批下月23日舉行。而今兩場8強，標準流浪下午3時於大埔運動場對港會，傑志晚上6時半在旺角大球場對大埔，亦是兩隊連續兩周交手。

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