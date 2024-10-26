曼聯和費倫巴治歐戰1年不勝 前帥摩連奴領紅諷球證「最佳」

曼聯的基斯甸艾歷臣在15分鐘開紀錄，主隊中鋒安尼斯利於49分鐘頂入扳平完場。比賽另一焦點是在場邊的摩連奴於57分鐘，因激烈投訴麾下森姆在曼聯禁區內，被對方中場文路爾烏加迪踢跌卻沒判極刑而領紅。他賽後嘲諷球證「一隻眼睛盯着12碼情况，另一盯着我在後備席的行為」。另為曼聯後備上陣的巴西籍翼鋒安東尼馬菲奧斯，卻在尾段因傷需要以擔架牀離場。費倫巴治及曼聯賽後3戰得5分和3分，分別排第14位和21位。

李察利臣極刑開齋 熱刺3戰全勝

另邊廂熱刺有隊長中場占士麥迪臣在53分鐘讓出12碼，由前鋒李察利臣操刀射入今季首球，主場以1：0小勝末段打少一人的荷甲球隊阿爾克馬爾，賽後3戰全勝，因得失球差不及同得9分的拉素暫排次名。

歐洲協會聯賽方面，車路士終憑鋒將祖奧菲歷斯梅開二度、尼干古及梅迪歷各建一功，作客以4：1大勝彭拿典奈高斯，賽後兩戰6分暫列榜首，而有門將迪基亞休戰的費倫天拿，仍能作客以4：2反勝聖加倫排次席。