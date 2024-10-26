何詩蓓仁川添金 世盃200自連贏兩站

Siobhan昨早先在第2組的200米自初賽游出1分57.68秒，總成績排第4位入決賽，而日前改寫女子50米自港青紀錄的15歲新星隊友李芯瑤，亦因首名躋身決賽的加拿大隊泳手夏菲退賽，而獲替補身分出戰200自決賽。來到晚上的決賽，何詩蓓雖在首次轉池時排次席，但其後不斷發力，終游出1分51.02秒，拋開獲亞軍和季軍的兩名澳洲隊泳手嘉絲迪露素及米娜贊臣逾3秒輕鬆奪金；李芯瑤雖一度在首次轉池時排第3，惟只能以1分59.17秒列第7名。

吳麗華女子1500自奪亞

此外，另一港隊的19歲小將吳麗華，在女子1500米自由泳5名泳手中以16分56.15秒，比較冠軍的東道主韓國隊泳手Kim Chaeyun慢12.86秒，奪得亞軍。

男子組方面，27歲港將何甄陶雖在男子100米自初賽以58.11秒排總成績第65名，無緣決賽，但他在頭50米游出20.98秒，打破自己在2022年創下20.99秒的紀錄。