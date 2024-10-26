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體育

皇馬迎巴塞 還看巴西雙翼 歐聯態佳齊戴帽 麥巴比或再當客軍剋星

【明報專訊】西甲次席皇家馬德里及領前3分的客軍一哥巴塞隆拿周中在歐聯均大捷，齊為明晨上演的聯賽國家打吡壯聲威，焦點人物勢在上仗俱「戴帽」的一對巴西國腳翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞和拉芬夏比洛尼，惟仍未達最佳狀態的皇馬新兵基利安麥巴比，曾為巴黎聖日耳門（PSG）六度攻破巴塞大門，說不定又可再當剋星。

皇家馬德里vs.巴塞隆拿 now632台 明晨03：00直播

盛傳下周二凌晨將首奪金球獎的雲尼斯奧斯祖利亞，周中在歐聯下半場連中三元，助皇馬主場以5：2反勝多蒙特，而其巴西同胞拉芬夏比洛尼及後亦在同一賽事開賽56分鐘內獨取3球，帶領巴塞主場以4：1大勝拜仁慕尼黑，事實是這名兩年前由列斯聯來投的球星，今季歐聯及西甲共斬獲9球及交出6次助攻，並在早前的世界盃南美洲區外圍賽率先射入兩個12碼，帶領「森巴兵」淨贏秘魯隊4球。

費歷克讚拉芬夏助力大 雲尼屢破巴塞大門

27歲拉芬夏今季的過人表現深獲巴塞新帥費歷克讚賞，「無論是比賽、訓練、技術、抵抗壓力和攻守能力，他都展示了成為隊友榜樣的特質。他對球隊的助力甚大，我從沒擁有一個像他這樣的球員」。惟雲尼斯奧斯的攻力並不遜於拉芬夏，24歲的他在西甲和歐聯亦入8球，在聯賽貢獻4個助攻，而且過去1年半中，皇馬各賽事四度挫敗巴塞中也「省」入5球，與效力PSG期間曾六度攻破巴塞大門的新兵隊友基利安麥巴比互相輝映，但需提及的是，麥巴比近4次上陣只有入球和助攻各一，並正受涉嫌強姦官司困擾，能否協助球隊追平巴塞跨季43場聯賽不敗紀錄實屬疑問。

皇馬缺高圖爾斯 洛迪高料休3周

軍情方面，皇馬有正選門將泰拔高圖爾斯因在歐聯觸傷內收肌，篤定無緣鬥巴塞，將改由盧連把關，而同場亦告掛彩的鋒將洛迪高高斯則證實右股二頭肌肌肉受傷，而據西班牙傳媒報道，這名巴西國腳將需養傷約3周。巴塞則續有正選門將達史特根長唞，續由恩拿基彭拿把守獨木門。另外，曾在2011至13年效力基達菲的摩洛哥前國腳中場巴拉達前日因心臟病發離世，終年35歲。

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