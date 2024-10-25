理文惜負曼谷聯三連敗 傍晚開賽入場人數僅892 司徒文俊仍感球迷支持

理文昨仗改踢4-4-2陣式，巴西裔港腳杜度首在亞洲賽正選任中堅；外援起用日籍後衛立花稜也、荷蘭籍中場保利臣及愛沙尼亞隊前鋒安尼亞。主場的理文早段佔優，開賽40秒便有艾華頓左路發難半傳半射被敵衛擋走；安尼亞10分鐘後接應長傳壓入禁區起腳，被客隊門將卡邁擋出；艾華頓19分鐘右路盤球至禁區頂射地波，皮球中柱彈出。

理文連番進攻無果後，28分鐘反被曼谷聯拔頭籌，黎巴嫩國腳翼鋒查迪禁區內連過立花稜也和李毅凱後，近門射破理文門將陳嘉豪十指關。理文41和43分鐘分別再有艾華頓及安尼亞起腳被卡邁化解，半場落後0：1。

陳嘉豪5撲救 稱把握力成勝負分野

理文49分鐘有李毅凱因傷退下火線，由韓援金旻奎入替；59分鐘再換入巴西籍鋒將羅沙搶攻，惟曼谷聯下半場較長時間保持控球，71分鐘前鋒艾卡沙尼近門頭槌被陳嘉豪飛身撲走。理文末段大舉反撲，但保利臣及艾華頓的攻門都未能攻破卡邁，終以0：1惜敗，在G組仍未進帳分數。

理文昨仗放棄兩翼集中兵源中路，暫代主教練朱兆基稱為針對曼谷聯的部署，「己隊3名防中不停跑動封住傳球路線，原本期望半場可守和，待下半場才『撳掣』，奈何還是失守，尾段再轉策略其實奏效，卻未能轉化入球。好唔抵，至少應取得和局」。

出席賽後記招的教練團成員司徒文俊承認，此戰敗陣使球隊在亞冠盃2形勢變得艱難，但認為麾下已盡全力。對於昨仗入場人數不足900人，他仍稱感受到球迷熱烈支持，「比賽期間教練團專注場上同時，也絕對感受到背後球迷不斷打氣的熱情」。此戰5次撲救的陳嘉豪稱，力挽狂瀾下難阻敗局難免心有不甘，但認為球隊表現已較過去兩仗亞冠2提升，「對手實力在我們之上，已料到會面對不少挑戰；我們機會甚至比對手多，只是把握力成分野」。

東方征卡雅遇暴雨改今午補賽

至於E組另一港超球隊東方昨晚作客菲律賓對卡雅，由於當地天氣狂風大雨，起初先延遲30分鐘開賽，但因雨勢未有減弱，最終宣布賽事順延至今午12時補賽。