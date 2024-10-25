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2024年10月25日星期五
拉芬夏中三元 巴塞殺仁停對賽六連敗 費歷克:為大戰皇馬注強心針 高柏尼拒找藉口盼汲取教訓
曼城26場不敗 創歐聯最長紀錄
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巴奧港將出席收市敲鑼 港交所撥100萬推廣體育
摩蘭特雙雙領灰熊破爵士 華裔中鋒周志豪犯滿離場
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理文惜負曼谷聯三連敗 傍晚開賽入場人數僅892 司徒文俊仍感球迷支持
港足U17亞盃外開齋挫約旦
體壇快訊：港足世界排名跌1位至158
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【明報專訊】（請看附圖）
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