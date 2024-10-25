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體育

何詩蓓短池世盃仁川站400自掛銀 今轉戰200自爭冧莊

【明報專訊】短池游泳世界盃昨於韓國仁川展開次站，早前在上海站獨取兩金的26歲港隊「女飛魚」何詩蓓（Siobhan），首日先戰400米自由泳在決賽以3分58.06秒摘下銀牌，今日將轉戰強項的200米自由泳再爭佳績。

何詩蓓早前在上海舉行的短池世盃首站先後於女子200米及100米自由泳奪金而回，昨日她轉戰仁川上演的次站率先參戰女子400米自由泳，並於早上的初賽以4分09.52秒完成，以第3快時間晉級，另一港將19歲小將吳麗華則以4分21.04秒取第7快同闖決賽。

15歲李芯瑤50自兩刷港青紀錄

來到晚上的決賽，第3線的何詩蓓最終以3分58.06秒完成，以1.28秒之差屈居加拿大隊的夏菲之後摘銀；吳麗華則以4分18.03秒完成得第8。完成首日賽事後，Siobhan今日將轉戰強項的200米自由泳，力爭連續兩站封后。

其餘港將方面，早前在港九學界D1賽屢破學界紀錄的15歲新星李芯瑤，昨越級初戰世盃表現突出，在女子50米自由泳初賽游出24.52秒，於第一組首名觸池之餘，更打破自己保持的港青紀錄，將時間推快0.52秒，以總成績第3名晉級。她在決賽再度突破，以24.47秒再刷新港青紀錄，終以第6位完成。至於另一港將何甄陶則在男子50米自由泳初賽以21.36秒取第7名晉級，再於決賽以21.25秒位居第6。

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