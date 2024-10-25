曼城26場不敗 創歐聯最長紀錄

曼城憑菲爾科頓3分鐘先開紀錄，半場領先一球，換邊後再由夏蘭特梅開二度以及史東斯建功，加上貢獻兩次助攻的馬菲奧斯紐尼斯射入12碼埋齋，以5球淨勝布拉格斯巴達。夏蘭特除了歐聯上陣42場累積44個入球，是役在58分鐘的入球技驚四座，在禁區內接應傳中用後腳踭批入，與兩年前歐聯倒戈多蒙特時跳起用腳外側窩利抽入的世界波有異曲同工之妙。

夏蘭特金球哥帥驚歎

紅軍小勝締兩隊史 英超4軍3輪不敗

哥迪奧拿賽後大讚這名24歲挪威隊射手令人難以置信，「他不可阻擋，可以一場比賽只觸球15次，但已有7、8次入球機會。對人類來說，這個動作實在不正常」。隊友科頓更笑言，如果像他這樣攻門，相信自己就會隨即拉傷腹股溝，「他就是個怪胎」。

歐聯3輪過後4隊英超均保持不敗兼合計只失一球，利物浦與阿士東維拉成為僅有兩隊3戰全勝，「藍月」與阿仙奴亦2勝1和緊隨。「紅軍」憑達雲紐尼斯上半場奠勝，作客1：0小勝RB萊比錫，領隊史諾接掌後開季12仗取11勝，包括作客六連勝，同樣寫下隊史，強勢迎接下周一英超作客大戰阿仙奴。