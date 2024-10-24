理文旺角場迎曼谷聯求開勝門 傍晚開波或影響入座率 胡晉銘盼表現說服球迷

理文vs.曼谷聯 旺角大球場

晚上18：00開賽

票價：$150／60

（港台電視32台直播）

3泰甲前外援成搶分殺着

理文本月初有曾昭達卸帥位，由助教朱兆基暫代主教練；昨賽前記招續由持亞洲足協專業教練牌照的司徒文俊出席，他認為教練團變動對其職責改變不大，「還是在能力範圍內發揮功效、幫助球隊，協助球員了解一些訓練和比賽狀况」。

理文首兩戰分別主場0：2負越南冠軍南定FC，以及作客1：3反負新加坡的淡濱尼流浪，出線形勢嚴峻；今仗對手曼谷聯則以1勝1和暫居榜首。司徒文俊稱面對較強對手會先求穩，但不會放棄爭勝，「我們希望防守更穩固、緊密，但仍會積極尋覓入球機會。雖然我們分組賽形勢處於落後位置，但足球是圓的」。球隊陣中有3名外援曾到泰甲（T1）落班，分別為前鋒安尼亞、羅沙和中場夏馬特。司徒稱除了依靠他們的經驗，教練團隊準備充足的分析，讓球員更了解對手。理文今仗有西班牙籍中堅馬天尼斯因傷缺陣，但另一中堅杜度上仗聯賽對均業北區已復出，可填補空缺。

上季港超冠軍理文開季欠順下，周日港超主場4：1大勝均業北區僅得274人入場，今仗安排於傍晚6時上演，勢對入場人數構成影響。副隊長胡晉銘表示，希望以此戰重新贏得球迷支持，「在香港這環境入場人數已不多，球員會更珍惜每名球迷。6時開波是控制範圍以外，希望用表現說服球迷」。

曼谷聯近10戰不敗

曼谷聯自8月中在泰甲不敵武里南聯，近兩個月各賽事連續10場不敗。他們去年曾在亞冠盃分組賽與港超代表傑志兩度交鋒，分別作客贏2：1及主場和1：1。主教練托奇塔旺斯邦表示，從過去交手發現港超球隊水平不斷提升，但對今晚全取3分充滿信心，「我們會維持一貫風格，嘗試主導比賽；我們分析了對手強項，會嘗試克制他們」。該隊黎巴嫩國腳翼鋒查迪表示，縱使不願見到家鄉正受戰火摧殘，但來到球場便會把負面情緒拋諸腦後、沉着應戰。同組的淡濱尼流浪今晚8時迎戰南定FC。