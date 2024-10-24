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體育

體壇快訊：杜凱琹蒙賽再碰申裕斌

【明報專訊】港將杜凱琹昨於法國舉行的WTT蒙彼利埃冠軍賽女單首圈，以局數3：2反勝德國隊華裔好手單曉娜，將與韓國隊星將申裕斌爭入8強，亦是二人繼早前亞洲賽後再遇。至於日本隊新星張本美和昨亦以3：2挫同為華裔的澳洲隊球手劉楊子，晉級女單次圈。男單方面，國家隊的梁靖崑昨以3：2險勝法國隊的祖爾斯路蘭，次圈將鬥日本隊的戶上隼輔。

拉度簡露傷退港網賽

WTA 250級香港網球公開賽將於下周一在維園舉行，惟原定參賽的21歲英籍星將拉度簡露昨宣布因傷退賽，亦是繼日籍前「世一」大坂直美後，再有前大滿貫女單冠軍得主退出今屆賽事。她在聲明中表示：「很遺憾無法參賽，雖然我的腳傷正在好轉，但仍需更多時間回復至比賽狀態，我亦希望將來有機會再來港參賽。」

港女足友賽反負緬甸

香港女足昨日作客友賽緬甸女足，縱有前鋒曾麗薇於10分鐘接應傅昭文傳送單刀先開紀錄，但39分鐘被對手笠射扳平完半場，加上換邊後再失3球，終負1：4。兩隊周六下午將再次「拍跳」。

阿聯美職季後賽鬥邁阿密

阿特蘭大聯昨於美職外卡附加賽法定時間作客被CF蒙特利爾逼和2：2後，於互射12碼階段贏5：4，躋身季後賽首圈後將在周六早上，作客惡鬥常規賽一哥國際邁阿密，爭入東岸次圈。

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