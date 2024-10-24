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體育

曼聯歐霸征費倫巴治爭開齋 還看前帥摩連奴

【明報專訊】在英超重返勝軌的曼聯，明晨轉戰歐霸第3輪作客土耳其求開齋，先要問過有前帥摩連奴倒戈領軍的費倫巴治。摩帥與現任「紅魔」領隊坦夏格賽前卻不約而同互派高帽。

摩連奴坦夏格賽前互派高帽

曼聯上周英超主場2：1反勝賓福特，結束各賽事5場不勝，在首兩戰歐霸皆和後明晨力求開齋，今仗作客費倫巴治除了有隊長般奴費南迪斯因上輪領紅停賽，還要面對兩名中場舊將費特與蘇夫恩岩拉伯特倒戈。61歲葡籍名帥摩連奴於2016年中至2018年底執教曼聯，贏得一次歐霸等錦標，他在賽前記招笑言，若官司纏身的曼城最終被扣分，令「紅魔」失而復得重奪2017/18年英超冠軍，着前東家要補發獎金給他。今次他繼執教熱刺時再次倒戈紅魔，卻祝願前東家今後取得成功，「我看不出曼聯有任何理由要害怕費倫巴治，他們現時的表現比成績更好，曼聯和熱刺是最有機會贏得今屆歐霸的兩隊」。曼聯主帥坦夏格也在賽前頌讚摩帥，「他是個贏家，贏過很多錦標，是很多主帥的榜樣」。不過摩帥今季首征土超開季5勝2和1負暫列第4，落後榜首加拉塔沙雷8分，亦面臨帥位不穩。

至於摩連奴另一前東家熱刺，明晨歐霸主場迎戰荷甲的阿爾克馬爾，賽前證實隊長孫興慜因傷缺陣；至於近兩仗不勝的車路士，則在歐洲協會聯賽作客彭拿典奈高斯力爭重返勝軌。

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