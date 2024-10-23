明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

黃澤林台北挑戰賽晉16強

【明報專訊】香港網球一哥黃澤林（Coleman）昨出戰ATP挑戰賽台北海碩公開賽，於男單首圈以盤數2：1淘汰韓國籍球手申三輝，將與東道主球手李冠毅爭入8強。

現時世界排名第145位的黃澤林近態下滑，早前先後在上海大師賽及哈薩克的阿拉木圖公開賽經歷「一輪遊」。不過這名20歲港將近日收拾心情轉戰台北挑戰賽，昨於首圈面對世界排名第466的27歲韓將申三輝，首盤第6局打破對方發球局後，先贏一盤6：4。次盤雖然Coleman於第5局率先再破發，但其後兩個發球局均未能保住，結果反負3：6被扳平。決勝盤Coleman及時回勇，在第2及4局接連破發拉開局數，終再贏一盤6：1取勝，晉級次圈後將遇主場的28歲台將李冠毅。

王康怡巡迴賽封后 基蓮落實戰港網賽

另外，港將王康怡（Cody）日前在女子職業巡迴賽湖州站決賽，以直落兩盤擊敗泰國籍球手娜哈露，職業生涯首於W35單打封后。

至於下周一在維園網球場展開的WTA 250級香港網球公開賽，賽會昨宣布曾在2020年贏得澳洲公開賽女單錦標的25歲美籍名將基蓮落實參戰。而現年45歲的烏拉圭足壇名宿科蘭，近期「轉行」打網球，並將於下月在蒙特維多舉行的ATP烏拉圭公開賽，獲外卡參加男雙項目演出道戰。

上 / 下一篇新聞