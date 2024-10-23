黃澤林台北挑戰賽晉16強

現時世界排名第145位的黃澤林近態下滑，早前先後在上海大師賽及哈薩克的阿拉木圖公開賽經歷「一輪遊」。不過這名20歲港將近日收拾心情轉戰台北挑戰賽，昨於首圈面對世界排名第466的27歲韓將申三輝，首盤第6局打破對方發球局後，先贏一盤6：4。次盤雖然Coleman於第5局率先再破發，但其後兩個發球局均未能保住，結果反負3：6被扳平。決勝盤Coleman及時回勇，在第2及4局接連破發拉開局數，終再贏一盤6：1取勝，晉級次圈後將遇主場的28歲台將李冠毅。

王康怡巡迴賽封后 基蓮落實戰港網賽

另外，港將王康怡（Cody）日前在女子職業巡迴賽湖州站決賽，以直落兩盤擊敗泰國籍球手娜哈露，職業生涯首於W35單打封后。

至於下周一在維園網球場展開的WTA 250級香港網球公開賽，賽會昨宣布曾在2020年贏得澳洲公開賽女單錦標的25歲美籍名將基蓮落實參戰。而現年45歲的烏拉圭足壇名宿科蘭，近期「轉行」打網球，並將於下月在蒙特維多舉行的ATP烏拉圭公開賽，獲外卡參加男雙項目演出道戰。