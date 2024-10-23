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2024年10月23日星期三
西德領頭羊捉對廝殺爭3分 費歷克領巴塞洗頹風 偕羅拔仔倒戈拜仁
全勝紅軍征萊比錫 紅牛準總監高普避席
基斯活特領森林主場1球挫水晶宮 返勝軌升第8
艾朗哥頓4年10.3億續約金塊 新季轉披32號悼亡兄
羅拔臣撐港明年首辦桌球排名賽 「應恆常辦賽」
體壇快訊：方駿宇再戰東望洋
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尼馬隔369日再踏綠茵 亞冠聯後備上陣 希拉爾5：4挫艾阿恩保全勝
中國球迷踩車1.3萬公里見C朗
黃澤林台北挑戰賽晉16強
泛亞飛盤賽大坑東煞科 菲隊驚險登頂
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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西德領頭羊捉對廝殺爭3分 費歷克領巴塞洗頹風 偕羅拔仔倒戈拜仁
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