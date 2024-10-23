體壇快訊：方駿宇再戰東望洋

楊睿騏外借滿貫戰甲一

早前首奪全國男子籃球聯賽（NBL）總冠軍的香港金牛，昨宣布將26歲港隊後衛楊睿騏外借至滿貫，出戰香港甲一男子籃球聯賽。而昨晚在灣仔修頓室內場館上演的甲一，香港東方以75：63擊敗晉裕，開季三連勝。

港足友賽菲毛初選兩新人

中國香港足球代表隊昨公布下月兩場主場友賽的52人初選名單，當中本月領取特區護照的冠忠南區翼鋒李小恆，與九龍城中場何瀧浩同首度入圍。港足將在下月11日開操，14日晚上8時先在香港大球場迎戰菲律賓隊，19日晚上8時則在旺角大球場鬥毛里求斯隊。

戴資穎因傷獲批排名保護

30歲中華台北隊羽毛球女單前「世一」戴資穎日前就左膝傷患，向國際羽聯（BWF）申請「排名保護」獲批，未來3個月將避戰兼保現時世界第5席位，同時毋須因缺席賽事而被罰款。

48歲托迪獲意甲球會斟復出

48歲意大利隊名宿托迪昨向當地傳媒透露，獲不只一間意甲球會招手希望其復出，這名一代「羅馬王子」承認不排除任何可能，「過往亦有退役多年球員復出的例子，但若要復出我必定會先讓自己回到比賽狀態」。