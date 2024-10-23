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體育

全勝紅軍征萊比錫 紅牛準總監高普避席

【明報專訊】在歐聯兩戰全勝的利物浦，明晨第3輪將作客兩戰皆北的RB萊比錫。此戰焦點並非兩軍將帥，而是落在來年出任紅牛集團全球足球總監的利物浦前領隊高普身上。萊比錫主教練馬高路斯賽前透露，該名恩師兼未來「老闆」不會現身，也不會向正在度假的對方取經。

高普來年1月1日起出任紅牛全球足球總監，管理RB萊比錫、薩爾斯堡等集團旗下球隊事務。萊比錫主帥馬高路斯昔日球員生涯時期，曾在緬恩斯獲高普執教，如今恩師即將成為「波士」；他表示未有特別請教熟悉「紅軍」的對方，「高普正在馬略卡，細心照料着愛犬和妻兒。我會盡力而為，但不會致電打擾他，他需要安靜地休息一下」。

哥帥證迪布尼狀態未足免戰布軍

利物浦今仗有中場蘇保斯拉爾重返紅牛體育場倒戈，他賽前特意感謝舊東家栽培，「我在萊比錫度過精彩的兩年半，這裏塑造了今天的我。沒有這裏的經歷，我未必能躍進世上最好的聯賽」。而蘇保斯拉爾的匈牙利隊隊友、萊比錫門將古拉施斯，則是利物浦青訓產品。

此外，曼城明晨將迎戰捷克球隊布拉格斯巴達。「藍月」領隊哥迪奧拿昨賽前記招表示，已養傷一個月的中場奇雲迪布尼尚未回復比賽狀態，今仗與上周代表英格蘭隊時傷出的後衛基爾獲加均告缺陣。至於德甲勁旅利華古遜明晨則作客同締兩連勝的法甲奇兵比斯特，「藥廠」教頭沙比阿朗素近日盛傳獲曼城青睞，在來季頂上約滿的哥帥。

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