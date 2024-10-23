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體育

西德領頭羊捉對廝殺爭3分 費歷克領巴塞洗頹風 偕羅拔仔倒戈拜仁

【明報專訊】今季銳意革新的兩支西、德傳統班霸巴塞隆拿及拜仁慕尼黑，在新帥費歷克及高柏尼帶領下一洗去季頹風，目前皆在各自聯賽榜高踞榜首。雙方明晨合演歐聯第3輪焦點賽事，曾效力拜仁的費帥及鋒將「羅拔仔」羅拔利雲度夫斯基，將乘大勇之勢倒戈，力爭在舊東家身上全取3分。

柏迪讚新體能教練成效顯著

費歷克曾是拜仁贏得三冠王的重要功臣，離開安聯球場執教德國隊後卻接連受挫，去年更成為德軍史上首名「被炒魷」的教練，名聲一時跌至谷底。惟由「日耳曼軍團」轉赴西甲豪門巴塞隆拿後，費帥即竭力將前任領隊沙維留下的「爛攤子」撥亂反正。巴塞中場主力柏迪就大讚費歷克帶來的新體能教練，令球員有脫胎換骨之感，「如今我們即使踢了7、80分鐘，體能仍然處於高水平，這絕對有利球隊保持穩定發揮」。

改善體能以外，費歷克能在短時間內贏得巴塞眾將上下齊心，亦是球隊得以復蘇關鍵。拜仁傳奇教練軒歷基斯就表示：「西班牙球員往往更需要教練陪伴及予以肯定，這方面費歷克堪稱是專家。他非常擅於和球員溝通，也很關心他們的起居生活。」軒歷基斯同時指出曾與費帥在拜仁合作的利雲度夫斯基，以及另一翼鋒拉芬夏比洛尼，明顯在費歷克更人性化的治軍下重拾佳態。

拉芬夏拾佳態 羅拔仔開季即爆發

事實上，去季不時被巴塞球迷質疑高峰已過的「羅拔仔」，今季伊始已迎來大爆發。費帥在進攻上經常利用拉芬夏及拉明耶馬在邊路創造進攻機會，利雲度夫斯基則集中留守禁區內捕捉射門機會，結果後者在減少無謂消耗後，至今在西甲及歐聯上陣12場共轟入14球。不過提及雙方前線領軍人物時，費歷克直言不希望只將焦點放在個別球員身上，「這場賽事不只是球員之間的對決，也是球隊所有人的較量。要贏得比賽，我們需要所有人付出一切努力，方可成事」。

高柏尼淡化大戰意味 「每場都重要」

比起在拜仁及德國隊都有經歷的費歷克，今季才首次成為豪門掌舵人的少帥高柏尼，賽前未有刻意對這場大戰着墨太多，「對我而言，每場賽事都一樣特別、都同等重要。當然，巴塞是全歐有名的球會，我們每季也是以贏取所有錦標為目標，這場賽事就是兩支頂尖球隊的較量」。不過另一拜仁老臣子甘美治就坦言：「能與費歷克帶領的巴塞交手，這將是令人期待的重逢。」

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