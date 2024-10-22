習泳逾廿載五征奧 視游水事業等同人生 歐鎧淳認在意目光 應對負評建心防

文：許嘉明、圖：鄧宗弘、場地提供：香港瑰麗酒店

歐鎧淳自9歲開始習泳，以16歲之齡首度征戰奧運，從2008北京奧運到2024巴黎奧運，連續5次代表港隊登上五環舞台，追平退役「車神」黃金寶的紀錄。這名「五朝元老」回想在2008年北京初次征奧，目睹美籍「水神」菲比斯歷史性贏得8金，暗忖定要一直進步，有朝一日也要登上頒獎台。

里奧任旗手跨池外 踏足娛樂圈受關注

往後兩屆奧運，歐鎧淳也取得參賽資格，而她在2016年里約熱內盧奧運擔任港隊持旗手，更被譽為「東方維納斯」，令她在泳池以外獲得更多關注，亦有機會跨界走入娛樂圈。游泳世界很簡單，躍入池中划手呼吸，自己能掌握方向節奏；可是池外生活相對複雜，網絡世界更是充滿審判，運動員拍廣告亦會被批不務正業。

歐鎧淳坦承在意他人目光，也會受外界影響，並且花上很長時間才學懂應付負評，為自己建設心理防線，「如果每個人都做一樣的事，那你豈不是泯然於眾？收到大家的批評和讚美，有錯的會改，但同時接受自己跟別人不一樣」。

游泳讓歐鎧淳活出不一樣的人生，但她強調運動員的身分一直放在首位，「從小時候課外活動只剩下游泳那刻開始，我的身分就已經定義為一個運動員。游泳是我的過去、現在與將來，與我的人生掛勾」。

歐鎧淳從未忘記本業，她在2019年游泳世界盃新加坡站的主項100米背泳游出1分00.22秒達東京奧運A標。這名港隊星將前年隻身前往澳洲訓練，從改變飲食習慣增加肌肉、到尋找健身教練協助訓練和恢復、甚至學習呼吸，只為衝擊59.99秒的目標。成功沒有方程式，要突破自我從不容易，歐鎧淳笑言為信念放手一博，「我想是一種執著，我不斷嘗試希望取得些少進步，然後積少成多，做到心中的目標」。

親友巴黎見證奧運終章覺圓滿

這廿年來做過的事，能令你無悔驕傲嗎？即使尚未達成59.99秒的目標，也未登上兒時憧憬的奧運頒獎台，但游泳也讓歐鎧淳成為更好的自己。她不諱言為追夢傾盡全力，無論結果如何也不會覺得後悔，「人生中有這麼長時間去做同一件事，可以講出『無悔』二字應該很難，但也很值得驕傲吧」。

能夠以接力隊身分代表港隊出戰巴黎奧運，但這對歐鎧淳而言是額外獎勵。過去4屆奧運，身邊朋友未能到現場支持，但今年親友卻齊聚巴黎拉德芳斯體育館，她感慨道：「整件事很夢幻，我不知道原來自己需要這些東西，與親友分享一生人一次的美好回憶，以這個形式完成奧運最終章也算圓滿了。」

歐鎧淳近年除了訓練，更與鄭莉梅及楊珍美成立慈善團體「Mind The Waves」，期望以運動員經歷呼籲大眾關注精神健康，「像日本漫畫《咒術迴戰》一樣，若你嘗試了解自己的負面情緒和能量，摸索這些未知的領域，將來或會變得更強大。當你開始關心身體健康的時候，整個人、整個心理循環都會不同」。