明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

習泳逾廿載五征奧 視游水事業等同人生 歐鎧淳認在意目光 應對負評建心防

【明報專訊】習泳逾20年，代表港隊出戰過五屆奧運的歐鎧淳（Stephanie）直言游泳等於人生，是其過去、現在與未來，「我在過程中傾盡全力，無論結果如何也不覺後悔。人生中有這麼長時間去做同一件事，可以講出『無悔』二字應該很難，但也很值得驕傲吧」。

文：許嘉明、圖：鄧宗弘、場地提供：香港瑰麗酒店

歐鎧淳自9歲開始習泳，以16歲之齡首度征戰奧運，從2008北京奧運到2024巴黎奧運，連續5次代表港隊登上五環舞台，追平退役「車神」黃金寶的紀錄。這名「五朝元老」回想在2008年北京初次征奧，目睹美籍「水神」菲比斯歷史性贏得8金，暗忖定要一直進步，有朝一日也要登上頒獎台。

里奧任旗手跨池外 踏足娛樂圈受關注

往後兩屆奧運，歐鎧淳也取得參賽資格，而她在2016年里約熱內盧奧運擔任港隊持旗手，更被譽為「東方維納斯」，令她在泳池以外獲得更多關注，亦有機會跨界走入娛樂圈。游泳世界很簡單，躍入池中划手呼吸，自己能掌握方向節奏；可是池外生活相對複雜，網絡世界更是充滿審判，運動員拍廣告亦會被批不務正業。

歐鎧淳坦承在意他人目光，也會受外界影響，並且花上很長時間才學懂應付負評，為自己建設心理防線，「如果每個人都做一樣的事，那你豈不是泯然於眾？收到大家的批評和讚美，有錯的會改，但同時接受自己跟別人不一樣」。

游泳讓歐鎧淳活出不一樣的人生，但她強調運動員的身分一直放在首位，「從小時候課外活動只剩下游泳那刻開始，我的身分就已經定義為一個運動員。游泳是我的過去、現在與將來，與我的人生掛勾」。

歐鎧淳從未忘記本業，她在2019年游泳世界盃新加坡站的主項100米背泳游出1分00.22秒達東京奧運A標。這名港隊星將前年隻身前往澳洲訓練，從改變飲食習慣增加肌肉、到尋找健身教練協助訓練和恢復、甚至學習呼吸，只為衝擊59.99秒的目標。成功沒有方程式，要突破自我從不容易，歐鎧淳笑言為信念放手一博，「我想是一種執著，我不斷嘗試希望取得些少進步，然後積少成多，做到心中的目標」。

親友巴黎見證奧運終章覺圓滿

這廿年來做過的事，能令你無悔驕傲嗎？即使尚未達成59.99秒的目標，也未登上兒時憧憬的奧運頒獎台，但游泳也讓歐鎧淳成為更好的自己。她不諱言為追夢傾盡全力，無論結果如何也不會覺得後悔，「人生中有這麼長時間去做同一件事，可以講出『無悔』二字應該很難，但也很值得驕傲吧」。

能夠以接力隊身分代表港隊出戰巴黎奧運，但這對歐鎧淳而言是額外獎勵。過去4屆奧運，身邊朋友未能到現場支持，但今年親友卻齊聚巴黎拉德芳斯體育館，她感慨道：「整件事很夢幻，我不知道原來自己需要這些東西，與親友分享一生人一次的美好回憶，以這個形式完成奧運最終章也算圓滿了。」

歐鎧淳近年除了訓練，更與鄭莉梅及楊珍美成立慈善團體「Mind The Waves」，期望以運動員經歷呼籲大眾關注精神健康，「像日本漫畫《咒術迴戰》一樣，若你嘗試了解自己的負面情緒和能量，摸索這些未知的領域，將來或會變得更強大。當你開始關心身體健康的時候，整個人、整個心理循環都會不同」。

上 / 下一篇新聞