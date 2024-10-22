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2024年10月22日星期二
NBA新季明開打 衛冕綠軍先迎人
比寧咸態沉迎倒戈 位置改變叩關力減 皇馬再戰蜂兵存暗湧
鍾斯領紅軍挫車續居首 史諾歸功麾下防守出眾
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何宛淇出席電影首映 樂見殘疾人曝光率增
南區馬卡雷拿膺港超前兩月最佳
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習泳逾廿載五征奧 視游水事業等同人生 歐鎧淳認在意目光 應對負評建心防
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【明報專訊】（請看附圖）
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