體壇快訊：大坂直美傷別港網賽

道奇洋基隔43年再決戰

洛杉磯道奇昨在MLB國聯決賽第6戰主場以10：5勝出，場數4：2擊敗紐約大都會，道奇日籍球星大谷翔平生涯首闖世界系列賽，隊友湯美艾倫則獲膺賽事最有價值球員（MVP），球隊將於香港時間周六凌晨，與美聯冠軍紐約洋基相隔43年再於終極舞台碰頭爭冠。

法拉利包辦F1美國站冠亞

法拉利車隊的陸克萊昨在F1美國站正賽率先衝線，繼摩納哥及意大利站後奪今季第3個分站冠軍，與隊友辛斯為法拉利包攬今站前兩名。紅牛的韋斯塔本藉麥拉侖勁敵諾利斯末段被罰5秒摘季，「韋少」賽後仍以354分續居車手榜榜首，諾里斯則落後57分居次。

18歲港產新星謝咏霖明年戰F3

港產18歲賽車壇新星謝咏霖（Gerrard）昨落實將加入Hitech Grand Prix車隊，明年首戰世界三級方程式（F3）賽季，並將在明年3月中於墨爾本舉行的澳洲站處子登場。這名在港出生、現居深圳的小將，9歲起已在小型賽事嶄露頭角，前年曾在國內賽事封王，同年亦在澳門格蘭披治四級方程式大賽奪亞。

港隊亞洲越野賽主場奪4隊際季軍

亞洲越野錦標賽暨香港越野錦標賽日前在粉嶺高球場落幕，港隊在男子U20級8公里、女子U20級6公里、男子壯年組及女子壯年組10公里共4個隊際項目均奪得季軍，其中林穎璋與羅映潮分獲第10及第6名，成為男、女子壯年組10公里時間最快的港將。

馬天尼斯領國米小勝羅馬續居次

衝冕之師國際米蘭昨意甲雖有中場查漢奴古及守將法蘭斯高阿沙比先後在上半場12分鐘及27分鐘因傷退下火線，但仍憑隊長前鋒拿奧達路馬天尼斯在60分鐘一箭定江山，作客以1：0小勝羅馬，國米賽後8戰17分續居次名，以兩分落後榜首的拿玻里及1分力壓第3的祖雲達斯。

巴塞大勝西維爾 加維後備復出

巴塞隆拿昨西甲靠射手羅拔利雲度夫斯基和後備上陣的柏保路托利均梅開二度，主場以5：1大勝西維爾，其間有養傷近1年的中場加維獲戴上隊長臂章下後備復出，巴塞下輪將在「國家打吡」大戰皇家馬德里。同日馬德里體育會雖半場以一球落後，但藉中鋒阿歷山大索洛夫梅開二度及基沙文亦有進帳，主場以3：1反勝雷加利斯。