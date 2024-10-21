體壇快訊：九龍城破北區升第3

王祉怡丹麥賽挫安洗瑩封后

巴黎奧運女單金牌得主的韓籍星將安洗瑩昨在丹麥羽毛球公開賽女單決賽，直落兩盤不敵國家隊好手王祉怡，後者首次奪得超級750級世巡賽冠軍；東道主的丹麥隊名將安杜臣則在男單決賽直落兩盤挫日本隊球手渡邊航貴，時隔4年再奪這項賽事冠軍。

英車手賀爾患癌餘命2至4年

奧運6金得主的退役英國場地單車手賀爾，昨接受《星期日泰晤士報》訪問時透露被診斷出原發性前列腺癌，癌細胞已擴散至其骨頭內。這名48歲傳奇又指出癌症發展到晚期下壽命只剩下兩至4年，但他表示這是自然過程的一部分，仍感覺健康強壯。

洋基美聯第41次封王

紐約洋基昨在MLB季後賽的美聯決賽第5戰，雖與克里夫蘭守護者戰至9局後仍打成2：2平手，但憑祖安蘇圖於加時賽第10局轟出3分全壘打，終作客5：2勝出兼以場數4：1奪隊史第41次美聯冠軍，也是自2009年以來再重返世界系列賽。

河村獲灰熊雙向合約

NBA球隊孟菲斯灰熊昨宣布，與23歲日本隊控衛河村勇輝簽下雙向合約。身高僅1.72米的河村在5場NBA季前賽場均上陣15分鐘，並交出3.4分及4.2次助攻，河村勇輝今季將最多出戰50場常規賽，雖不能出戰季後賽，但已成為繼田臥勇太、渡邊雄太及八村壘後，史上第4位登上籃球最高殿堂的日本籍球員。