皇馬西甲挫切爾達續追巴塞 麥巴比懶理強姦官非轟世界波

麥巴比被指日前在瑞典一間酒店內強姦一名女子，當地警方已展開調查，這名25歲球星否認涉案並獲球會支持下昨正選上陣，更於上半場20分鐘禁區外抽入世界波助開紀錄；換邊後主隊雖曾扳平，但雲尼斯奧斯最終射入奠勝贏2：1。值得一提，昨後備登場的莫迪歷以38歲零40日之齡，打破已故名宿普斯卡斯的紀錄成最年長為皇馬上陣的球員。皇馬主帥安察洛堤對這名克羅地亞老將表示欽佩，並稱他將繼續發揮所長。

卡尼再戴帽 拜仁炒史特加德甲續居首

德甲方面，拜仁慕尼黑在前鋒哈利卡尼季內第三度「戴帽」下4：0大勝史特加，賽後與同日以2：0作客挫緬恩斯的RB萊比錫同取17分，但因得失球差較佳列榜首；意甲方面，祖雲達斯藉客軍拉素在24分鐘有後衛阿利斯奧羅馬洛尼領紅及末段擺烏龍下贏1：0，另球會表明將與因禁藥案仍服停賽令的法籍球員保羅普巴「分手」，意味這名31歲中場可於明年起以自由身離隊，而拿玻里在干地領軍下，昨在意甲早場作客1：0贏安玻里後登榜首。