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體育

皇馬西甲挫切爾達續追巴塞 麥巴比懶理強姦官非轟世界波

【明報專訊】西甲豪門皇家馬德里昨訪切爾達，藉近日捲入強姦風波的法國隊星將基利安麥巴比及巴西隊前鋒雲尼斯奧斯祖利亞上、下半場各入一球，以2：1擊敗一度扳平的切爾達後，以10戰7勝3和穩列西甲次席。

麥巴比被指日前在瑞典一間酒店內強姦一名女子，當地警方已展開調查，這名25歲球星否認涉案並獲球會支持下昨正選上陣，更於上半場20分鐘禁區外抽入世界波助開紀錄；換邊後主隊雖曾扳平，但雲尼斯奧斯最終射入奠勝贏2：1。值得一提，昨後備登場的莫迪歷以38歲零40日之齡，打破已故名宿普斯卡斯的紀錄成最年長為皇馬上陣的球員。皇馬主帥安察洛堤對這名克羅地亞老將表示欽佩，並稱他將繼續發揮所長。

卡尼再戴帽 拜仁炒史特加德甲續居首

德甲方面，拜仁慕尼黑在前鋒哈利卡尼季內第三度「戴帽」下4：0大勝史特加，賽後與同日以2：0作客挫緬恩斯的RB萊比錫同取17分，但因得失球差較佳列榜首；意甲方面，祖雲達斯藉客軍拉素在24分鐘有後衛阿利斯奧羅馬洛尼領紅及末段擺烏龍下贏1：0，另球會表明將與因禁藥案仍服停賽令的法籍球員保羅普巴「分手」，意味這名31歲中場可於明年起以自由身離隊，而拿玻里在干地領軍下，昨在意甲早場作客1：0贏安玻里後登榜首。

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