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體育

何詩蓓世盃上海站添金 100自無敵 50蛙破港績掛銅

【明報專訊】短池游泳世界盃上海站昨煞科，其中港隊「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）先於50米蛙泳游出破香港紀錄的29.74秒摘銅，再在100米自由泳以51.89秒率先觸池，亦繼200米自後再奪金，終以2金1銅收官，並以總分53.2分成今站女子總成績第3名。

何詩蓓昨早在50米蛙及100米自初賽分別以總成績第4及第3名晉級。來到晚上，Siobhan先在50米蛙決賽游出29.74秒破香港紀錄下奪銅，冠軍是家鄉為上海的國家隊泳手唐錢婷，時間是28.76秒，意大利隊比拉圖則落後0.97秒得亞軍。雖不足15分鐘後，Siobhan再需出戰100米自決賽，但賽程對她無絲毫影響，從首個25米轉池後已一直帶頭，終以51.89秒輕鬆封后，另一國家隊泳手楊浚瑄和澳洲泳手米娜贊臣分獲第2、3名。

麥世霆200蛙得第6

馬爾尚奪3金列前茅

男子組方面，港隊新晉「蛙王」麥世霆在200米蛙決賽游出2分04.83秒獲第6位；澳洲隊的華裔泳將楊￼捷以2分01.67秒封王，國家隊星將覃海洋及荷蘭隊哥比奴以2分01.92秒及2分02.42秒獲銀、銅牌。

至於巴黎奧運4金得主的法國新星馬爾尚，在男子400米混合泳決賽以4分0.03秒觸池奪冠，連同日前贏得的男子100及200米混合泳金牌，以總分58.3分成今站男子總成績首名，下站世界盃將於周四移師韓國仁川舉行。

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