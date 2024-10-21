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體育

曼城反勝狼隊唯一不敗 史東斯一槌定音絕殺 般茅破10人阿仙奴金身

【明報專訊】曼城昨晚在英超藉史東斯末段一「槌」定音絕殺，作客以2：1反勝狼隊，賽後這支8戰得20分的衛冕之師成為聯賽唯一不敗球隊，領前首嘗敗績的阿仙奴3分。「兵工廠」兩度自殺式回傳，並有中堅威廉沙列巴早在上半場中段領紅下，作客以0：2敗走般尼茅夫。另外，曼聯前晚主場以2：1反勝賓福特得11分後，躍升3級升上第11。

曼城此役續有中場奇雲迪布尼及洛迪卡斯簡迪因傷缺陣，另一中場菲爾科頓及翼鋒基亞利殊則先列後備，卻在7分鐘被狼隊偷襲得手，中場施美度右路傳中予佐真拿臣第一時間射入。兩分鐘後，曼城中場貝拿度施華禁區內快射被狼隊門將荷西沙亞拍出。施美度其後在19分鐘的單刀差點為狼隊再下一城，卻被曼城門將艾達臣摩拉斯化險為夷。

阿仙奴兩致命回傳累事

33分鐘，曼城左閘加華度爾接應橫傳後禁區頂勁射世界波扳平，而在荷西沙亞於補時階段再擋出曼城翼鋒沙雲奴的刁鑽射門後，狼隊上半場終守和1：1。曼城下半場以原班人馬續戰，直至66和73分鐘才換入菲爾科頓及基亞利殊。至補時階段，科頓開角球予守將史東斯頂入，為曼城鎖定2：1勝局。

阿仙奴作客般尼茅夫方面，前者翼鋒李安度杜沙特在27分鐘於前場突大腳回傳後場，後衛隊友威廉沙列巴失位下，拉跌般尼茅夫前鋒伊雲尼遜直接領紅，也是球隊今季英超8戰第3紅及他職業生涯的首面紅牌。「般茅」及後由中場賴恩基士堤在70分鐘勁射先開紀錄。77分鐘，阿仙奴後衛積及基奧柯回傳乏力，被伊雲尼遜截獲皮球闖入禁區，最後博得敵軍門將大衞拉耶犯規獲判12碼，祖斯甸古華特操刀一針見血，終令「兵工廠」吞兩蛋而回及被打破今季不敗之身。阿仙奴領隊阿迪達賽後無奈地表示，「10人應戰是難以在餘下60分鐘勝出的」。

曼聯反勝賓福特 坦帥：助增信心

傷兵滿營的曼聯前晚作客賓福特一役，主隊守將賓諾克完上半場前，把握敵衛馬菲斯迪歷特出場治理頭部傷勢迎頂角球打開紀錄，但「紅魔」憑鋒將阿歷真度加拿祖及海倫在47和62分鐘破門反勝2：1，主帥坦夏格賽後強調「這兩個漂亮入球有助增添球員信心」。

維拉訪富咸凱旋 與阿仙奴同積17分

此外，阿士東維拉作客以3：1反勝富咸後，與阿仙奴同得17分。白禮頓藉前鋒韋碧克在35分鐘一箭定江山，作客以1：0挫紐卡素後以15分。另上半場落後兩球的李斯特城，先後藉中場保拿奴迪建功、37歲鋒將占美華迪射入極刑，以及佐敦阿休的絕殺，作客以3：2險勝尾二的修咸頓。至於愛華頓作客以2：0輕取葉士域治後，近4場英超取得勝和各二佳績。

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