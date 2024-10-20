足壇快遞：34歲荷將史杜特文退役

拿玻里征安玻里勢破宿命

今夏由意大利籍名帥干地接掌的拿玻里，開季7場賽事獲6勝走勢下今晚意甲將作客安玻里，但雙方近7次交手安玻里取5勝，加上這支主隊已連續7場主場不敗。衛冕的國際米蘭則明晨征戰羅馬，「首都狼」已連續3次主場不敵國米，包括上屆以2：4落敗為對手鎖定意甲冠軍。

馬體會迎雷軍求洗頹風

馬德里體育會今晚西甲將主場迎戰雷加利斯，球隊雖今季聯賽仍保持不敗，但各項賽事近4仗僅取1勝及雙方上次交手亦互無紀錄，此仗或現暗湧。而巴塞隆拿明晨將主場對西維爾，巴塞在過去5次交鋒中全勝，入球重任續靠西甲已攻入10球的波蘭籍中鋒羅拔利雲度夫斯基。

Ｃ朗入12碼救艾納斯

艾納斯昨晨在沙特聯先藉西班牙國腳中堅拿樸迪在69分鐘破僵局，雖在完場前擺烏龍被扳平，但隊長39歲葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）於補時7分鐘射入12碼再領先，其後縱有守將施馬根兩黃一紅被逐兼輸極刑，終仍作客以2：1險勝12碼宴客的艾沙比。

三箭負湘南續1分壓神戶

賽前連續11場聯賽不敗的廣島三箭，昨在日職雖作客憑中場中野就斗在28分鐘開紀錄，但主隊湘南比馬在48分鐘憑前鋒福田翔生扳平，加上防中田中聰完場前補時兩分鐘演「絕殺」，令湘南賽後以34戰41分升至第13位，落敗的三箭則34戰65分，以1分領先神戶勝利船續居首。另鳥棲砂岩同日以0：2敗走京都不死鳥後確認提早4輪降班。