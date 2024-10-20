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體育

大埔破傑志金身升次席 盧卡斯刺舊主 東方大勝港會續領群雄

【明報專訊】大埔與傑志昨同以不敗之師姿態，在大埔運動場上演的港超碰頭。主隊大埔憑倒戈射手盧卡斯下半場攻入全場唯一入球，終在1464名觀眾見證下打破對手金身，並反壓對方升上次席。東方同日以4：0大勝港會，續居榜首。

大埔此戰有今季回巢的前鋒伊高沙托尼首度倒戈。傑志則有新加盟的「森巴」中堅鄧達思首度披甲。「藍鳥」甫開賽佔上風，其中前鋒韋頓在20分鐘單刀射斜，3分鐘再於禁區頂施冷箭中楣彈出，未能打開紀錄。

大埔上半場持續受壓後，下半場扭轉局面狂攻，並在73分鐘由盧卡斯接應後衛馬高斯山度士罰球長傳，力壓顏卓彬近門射入打破僵局。大埔之後有後衛韋法頓門前擋出對手費蘭度的燙射，保住1：0勝局；大埔賽後4勝1和得13分延續不敗，以兩分反壓多踢1場的傑志升上次席。

李志堅盼年輕人「出人頭地」

伊高沙托尼首倒戈平常心

大埔開季連挫爭標分子理文和傑志，主教練李志堅卻強調今季聯賽改踢三循環「日子流流長」，希望麾下保持穩定成績之餘，亦讓小將在漫長球季中成長，「這球季可幸找到一些能栽培的人，如尼高拉斯、李樂謙等，想他們快點接軌。希望長遠走下去，有一群年輕人出人頭地」。入球功臣盧卡斯表示，能擊敗港超最強之一的傑志，讓全隊士氣大振，「獎盃還未到手，但我們正邁向成功之路」。今季回巢大埔的伊高沙托尼，則強調以平常心應對首次倒戈，「所有比賽對我而言都是一樣」。

九龍城鬥南區 理文壓軸迎北區

東方昨晚則靠西班牙籍中場馬高斯梅開二度，加上後衛梁冠聰和前鋒巴科爾建功，在旺角大球場4：0大勝港會。東方現時戰績5勝1和，多踢1場下領先大埔3分居首；港會則5戰全敗包尾。港超今續演兩戰，衛冕的理文傍晚6時在將軍澳運動場迎戰均業北區，九龍城則先於下午3時在深水埗運動場鬥冠忠南區。

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