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2024年10月20日星期日
利物浦迎作客全勝戰車 沙拿彭馬鬥射術 守力勢成勝負關鍵
熱刺反勝10人韋斯咸 孫興慜復出破近兩月入球荒
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大埔破傑志金身升次席 盧卡斯刺舊主 東方大勝港會續領群雄
利華古遜反勝法蘭克福 多蒙特退聖保利主場全捷
足壇快遞：34歲荷將史杜特文退役
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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