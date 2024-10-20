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體育

體壇快訊：山貓自由人明決戰

【明報專訊】明尼蘇達山貓昨於WNBA總決賽靠前鋒布姬卡莉頓完場前兩秒博得犯規並射入兩記關鍵罰球，終在主場以82：80險勝同樣有5將得分上雙的紐約自由人，在5場3勝制下場數扳平2：2，將在香港時間周一早上返紐約自由人主場決戰爭冠。

勇士狂勝湖人大勇迎新季

NBA季前賽昨煞科，金州勇士在主場有6將得分上雙下，以132：74大勝有勒邦占士兒子布朗尼占士攻入個人新高17分的洛杉磯湖人，以季前賽6戰全勝，強勢迎接本周三展開的NBA新賽季。而是役因手指有微傷未有披甲的勇士球星史堤芬居里，則證實可在周四的常規賽首擊作客波特蘭拓荒者候命。

大都會克道奇國聯續命

紐約大都會昨於MLB國聯決賽背水一戰下，在主場以12：6力克洛杉磯道奇，於7場4勝制下場數追成2：3，明早將轉戰客場力爭扳平場數。至於同日上演的美聯決賽，紐約洋基作客以8：6擊敗克里夫蘭守護者，場數拉開3：1，今將續在對方主場爭勝闖世界大賽。

台籃新聯開打 夢想家取頭威

由T1聯盟及部分P.League球隊併合而成的台灣全新籃球職業聯賽TPBL昨開鑼，福爾摩沙夢想家在揭幕戰主場以88：74擊敗新北中信特攻。至於新北國王在前NBA星將林書豪領銜並攻入34分下，作客以88：78擊敗高雄全家海神。

永倫甲一次戰不敵福建

早前在高級組銀牌封王的「黃金戰士」永倫，昨晚於香港甲一男子籃球聯賽新季次仗，雖有加拿大籍星將泰那獨取40分，但仍以82：85不敵康仁福建。雙方賽後同樣開季勝負各一，永倫下輪將在周三轉戰漢友，而福建則待至下月6日才續戰，對手同為漢友。

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