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體育

何詩蓓揚威世盃上海站 巴奧後初戰200自封后

【明報專訊】短池游泳世界盃上海站昨續於上海東方體育中心游泳館舉行，港隊奧運4牌星將何詩蓓（Siobhan）於強項女子200米自由泳亮相，初賽次名晉級的她，同晚在決賽游出1分51.46秒輕鬆奪金。

短池游泳世界盃前日於上海展開首站，亦是港隊星將何詩蓓戰畢巴黎奧運後首項國際賽，她昨出戰強項的女子200米自由泳，身為此項世界紀錄保持者的Siobhan，在初賽先以1分57.36秒排次席晉級，加拿大隊好手夏菲則以1分54.66秒居首。及至決賽，何詩蓓戰至半程後上居首，Siobhan在未受壓力下率先以1分51.46秒完成，以近兩秒優勢力壓夏菲奪金，雖未破3年前在短池世界賽封后時做出的1分50.31秒世績，但仍為12月舉行的新一屆世界賽打下強心針。

戰畢首戰後，Siobhan將在今早10時35分再亮相，轉戰女子100米自由泳，爭取殺入晚上7時35分上演的決賽。

馬爾尚200混破世盃紀錄登頂

另外，法國隊星將馬爾尚在男子200米個人混合泳以破世盃紀錄的1分50.30秒奪金。而日前在男子100米蛙泳封王的國家隊星將覃海洋，昨轉戰50米蛙泳再奪一金。今夏在巴黎奧運寫下長池男子100米自由泳世績的國家隊新星潘展樂，昨在同項賽事以46.35秒摘銀，金牌得主是快0.03秒的意大利隊選手錫干。

至於國手張雨霏及余依婷在女子50米蝶泳包辦金、銀牌；唐錢婷則在家鄉上海揚威，於女子100米蛙泳輕鬆封后。

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