熱刺反勝10人韋斯咸 孫興慜復出破近兩月入球荒

上輪作客不敵白禮頓的熱刺，昨有近期盛傳有意季後離隊的韓國國腳球星孫興慜復出，伙拍蘇蘭基及比蘭莊遜掛帥。惟球隊在18分鐘先失守，客軍韋斯咸靠翼鋒查洛保雲於右路傳中後「省」中敵衛改變方向，令伏兵禁區的另一翼鋒古達斯近門射入，助「鎚仔幫」先開紀錄。形勢佔優的熱刺，戰至36分鐘由翼鋒古路施夫斯基在禁區頂遠射得手，助球隊半場扳平1：1。

換邊後熱刺延續強勢，53分鐘由中場比蘇馬在中路無人看管下，接應後衛烏杜治的左路傳中輕鬆射入反超前。僅兩分鐘後，熱刺再藉敵軍在後場組織失誤踢反擊，由孫興慜在右路左腳射門被韋斯咸門將艾路拿救出後，皮球撞中隊友圖迪保後再反彈落其身上而入網擺烏龍，令熱刺拉開兩球優勢。

鋒將古達斯動粗領紅

鎚仔幫近6輪僅1勝 下輪迎曼聯

得勢不饒人的熱刺，在60分鐘由孫興慜再下一城，亦是他近兩個月以來首個入球。這名韓國隊射手在不足兩分鐘後再有黃金機會，但近門施射中柱彈出。

落後的韋斯咸戰至86分鐘「屋漏偏逢連夜雨」，古達斯因與對手爭執時動武，主球證經視像裁判（VAR）覆核後將原判的黃牌升級至直接紅牌逐其離場。其後雙方未添進帳，熱刺贏4：1重返勝軌，反觀韋斯咸近6輪聯賽只得1勝，下輪主場面對曼聯不容樂觀。