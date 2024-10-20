利物浦迎作客全勝戰車 沙拿彭馬鬥射術 守力勢成勝負關鍵

利物浦vs.車路士 now611／621台 晚上23：30直播

紅軍雖除了英超第4輪以0：1不敵諾定咸森林，主場慘吃悶棍外，其餘賽事均獲勝，前線攻堅的埃及國腳鋒將沙拿暫在英超貢獻4個入球及4次助攻，但紅軍在國際周前的上輪聯賽，有巴西籍的正選門將艾利臣比加因腿筋受傷提早離場，賽後更證實需要休戰至11月才能復出，損失這名大將或對7戰僅失兩球的防線造成影響，惟幸近年表現不俗的愛爾蘭籍二號門將基利靴今仗可候命，為利物浦把守最後一關。首季執教球隊的新帥史諾賽前亦讚揚對手發揮不錯，「如果你留意聯賽榜，便會發現他們可能是我們最難對付的對手，這代表與他們的排兵佈陣有關」。

馬利斯卡向紅軍派高帽 認難相提並論

可是對史諾來說，這仗也是首次面對傳統英超6大勁旅（Big 6），將成為他的「考牌戰」，加上球隊將迎來「魔鬼賽程」，緊接將會在歐聯惡鬥德甲球隊RB萊比錫及下周將作客爭標勁敵阿仙奴，體力流放亦是史諾調兵遣將的關鍵。

今季同樣是「新人事新作風」的藍戰士，日前連奪9月英超最佳教練和最佳球員獎項，英格蘭國腳高爾彭馬今季英超亦暫收穫6個入球及5次助攻，故球隊將尋求自2008至09賽季以來首次前4場作客比賽全勝，惟長時間擔正的守將古古列拿及韋斯利科芬拿均因累積5面黃牌今仗須停賽，意大利籍新帥馬利斯卡或將派21歲葡籍小將連拿度維加及法籍中堅阿素迪沙斯列為正選，防守力勢有所降低，馬利斯卡賽前稱讚利物浦總能競爭英超冠軍，坦認藍戰士尚未能與冠軍爭奪者相提並論。

曼城征狼隊 夏蘭特誓拾射門鞋

另外，力爭英超五連霸的曼城將在同晚作客面對今季未開勝利之門的狼隊，「藍月」首席射手艾寧夏蘭特雖連續兩場聯賽「食白果」，但他今季聯賽10球進帳已比狼隊整隊入球數還要多，此役將成主隊心腹大患。