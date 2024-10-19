男女拔萃大滿貫締連霸 港九D1游泳決賽日誕7學界紀錄

喇沙書院的孫茂堃先在男丙200米自第3組游出2分0.13秒破紀錄下，為決賽日拉開序幕，而女拔萃的梁詩琪雖在女乙100米蛙泳游出1分12.27秒破紀錄，但由於該紀錄在港九區D3決賽已被漢基國際學校的張穎怡以1分11.20秒打破，令梁詩琪無緣成為紀錄保持者。

全場兩大焦點的李芯瑤及馬紫玲，前者雖先在女乙50米自僅以25.42秒完成，未能破初賽25.18秒下奪冠，但在100米自游出54.97秒破紀錄奪冠。而今屆擔任女拔萃隊長的馬紫玲則在女甲100米自以56.58秒首名觸池，成功破紀錄。其師組、早前為港隊征戰巴黎奧運的張心悅亦有到場為母校女拔萃的泳手們打氣。

孫茂堃寫男丙200自紀錄

李芯瑤馬紫玲女甲乙100自獻新猷

李芯瑤賽後高興道：「一直以來希望游入55秒內，這算是自己的樽頸位。」而馬紫玲表示仍要學習在第一槍時發揮自己實力，但特別感謝教練蔡曉慧、學校、朋友及家人的支持。

團體總成績方面，拔萃男書院憑得分雙計的接力賽表現出色，以608分拋離次名聖若瑟書院142分奪冠，完成31連霸；喇沙書院則以318分獲季軍。同為中六生的男拔萃隊長賴敬和、盧梓霖及丘栢濠異口同聲地指能夠傳承31年是很奇妙的事，感激各個師弟的努力。

女拔萃則包括馬紫玲領銜隊友吳綽恩、林韵晴及潘樂恩在甲組4×50米混合泳接力游出1分56.53秒，以1.6秒輕鬆破紀錄奪金，加上鍾嬗瑤、翁梓澄、黎芍玲及沈綺紋在丙組4×50米混合泳接力游出2分02.12秒刷紀錄奪冠，同樣藉大滿貫姿態的608分，大幅拋離協恩194分，香港國際學校以253分摘季。排在男子組總成績最後兩名的西島中學及福建中學則在今屆降班；女子組的滬江維多利亞學校（中學部）也連同嘉諾撒聖瑪利書院亦需要在下屆降到D2作賽。

蕭濤破塵封8年男甲50自分段紀錄

值得一提的是，英華書院的蕭濤在男甲4×50米自由泳接力第1棒游出23.42秒分段時間，以0.05秒打破塵封8年的紀錄，惟與隊友仍以0.3秒之差僅負男拔萃得亞軍。