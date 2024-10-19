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2024年10月19日星期六
殘陣曼聯迎賓或遇劫 近5戰不勝 坦夏格帥位難穩
熱刺打吡迎韋斯咸 隊長孫興慜傳季尾離隊
拿度表演賽負艾卡拉斯 「比賽中找樂趣」
何甄陶短池世盃上海站50自列第8
近5仗入6球 麥巴比膺皇馬月度最佳冲喜
體壇快訊：大埔港超迎傑志誓保不敗
SAT周六體育直播賽程
男女拔萃大滿貫締連霸 港九D1游泳決賽日誕7學界紀錄
鄧謝配丹麥賽闖4強大戰國家隊
杜棹熙初戰世界賽 凱林賽列12
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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