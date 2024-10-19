體壇快訊：大埔港超迎傑志誓保不敗

中網香港賽下月維園舉行

由國家體育總局網球運動管理中心及中國網球協會合辦的中國網球巡迴賽建行（亞洲）香港公開賽，落實將於下月10至17日，一連8日假維多利亞公園網球場舉行，大會亦同時宣布35歲國家隊名將張帥及上屆全運會男雙亞軍孫發京等逾150名球手參戰，角逐這項總獎金達80萬人民幣的賽事。

道奇輕取大都會「叫糊」

MLB季後賽昨演兩場，洛杉磯道奇有日籍球星大谷翔平首局上半率先擊出全壘打先開紀錄，最終作客以10：2大勝紐約大都會，在7場4勝制的國聯決賽領先場數3：1，躋身世界系列賽「叫糊」。克里夫蘭守護者同日在美聯決賽主場7：5挫紐約洋基，場數領先2：1。

黃義助認偷拍面臨入獄

32歲韓國國腳黃義助被指控兩年前曾在未經兩名女性同意下偷拍性愛影片，他日前於庭上改口認罪，推翻此前雙方同意的說法，並向受害人道歉。據報檢方已提出監禁4年刑罰，若最終判刑，這名今夏才由英超諾定咸森林轉投土超球會艾蘭亞的前鋒將同時面臨解約命運。