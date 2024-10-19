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體育

近5仗入6球 麥巴比膺皇馬月度最佳冲喜

【明報專訊】近期是非纏身的西甲班霸皇家馬德里球星基利安麥巴比，明晨作客出戰切爾達前先接獲好消息「冲喜」。經過季初適應期後，這名法國隊鋒將上月為皇馬出戰5場賽事皆有進帳，合共轟入6球，並獲「銀河艦隊」球迷選為9月隊中最佳球員。

得悉自己成為皇馬 「9月之星」後，麥巴比即向一眾皇馬球迷賣口乖道：「能夠成為皇馬每月最佳球員，實在感到很高興，很感激皇家馬德里的球迷。當然，對我而言，現時最重要的事是球隊能一直在各賽事取勝。」

朗奴高文拒選效沙特聯球員入荷

希拉爾會長反駁觀點幼稚

另一邊廂，曾執教皇馬死敵巴塞隆拿、現為荷蘭隊主教練的朗奴高文，日前亦因拒選已轉投沙特阿拉伯勁旅伊蒂哈德的貝雲積入隊，並批評「去沙特聯賽的球員難言有鬥心」，結果與麥巴比一樣成為「箭靶」。沙特球會希拉爾會長就公開反駁朗奴高文言論「幼稚」，並提及拿樸迪、基斯坦奴朗拿度及魯賓尼維斯等在沙特聯賽打滾的球星，如今仍是國家隊主力。

即將在下輪歐聯賽事與巴塞隆拿正面交鋒的德甲班霸拜仁慕尼黑，明晨就先要在主場惡鬥上屆亞軍史特加。拜仁主席凱拿賽前則向新帥高柏尼派定心丸，表明雖然球隊最近3場賽事未嘗一勝，會方仍對高柏尼「有百分百信心」。至於拜仁的國內爭冠勁敵利華古遜，同晚則要在主場硬撼各項賽事已錄得連續7場不敗的法蘭克福。

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