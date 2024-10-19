何甄陶短池世盃上海站50自列第8

陷出軌風波 覃海洋照贏100蛙

香港男飛魚何甄陶在50米自由泳初賽，雖以21.38秒的時間獲小組第4名，但仍以總成績第8快闖入昨晚的決賽，但在開賽不久便漸落後，最終以21.74秒得第8名，冠軍屬於游出21.06秒的千里達和多巴哥隊泳手戴倫卡達，亞軍是慢百分之一秒的美籍選手積克戴倫。

此外，被未婚妻控訴嫖娼的覃海洋先在男子100米蛙泳初賽以56.52秒首名出線，之後決賽至最後25米反超來自白俄羅斯的世界紀錄保持者舒曼諾域，以55.73秒衝線奪標。覃海洋的國家隊隊友汪順及潘展樂，則在男子100米混合泳決賽分別以51.24秒和51.78秒獲得第4和6名，冠軍是做出50.65秒的巴黎奧運4金得主法籍名將馬爾尚。女子50米自由泳決賽方面，國家隊的張雨霏以24.05秒屈居亞軍，冠軍是以23.87秒掄元的波蘭籍好手華錫克。

何詩蓓今戰200自爭牌

港隊星將何詩蓓將於今早出戰女子200米自由泳初賽，力戰殺入同晚的決賽爭牌。而她今站也會參加100米自由泳及50米蛙泳。