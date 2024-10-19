熱刺打吡迎韋斯咸 隊長孫興慜傳季尾離隊

現年32歲的韓國國腳孫興慜，自2016／17年球季起已連續8季在英超取得雙位數入球進帳，尤其是熱刺前隊長哈利卡尼離隊他投後，孫興慜更成為陣中進攻核心。不過由於其年紀漸大，加上近季新收購的蘇蘭基、占士麥迪臣及比蘭莊臣等攻擊球員亦表現對辦，雙方目前對續約安排未有共識下，熱刺會方未必願意繼續以天價合約「留人」。

柏基達斥英足總未就賭博案保密

阿仙奴兩大鋒將趕及征般茅

此外，早前涉嫌違反賭博條例正接受調查的韋斯咸中場球星盧卡斯柏基達，則公開指摘英格蘭足總未有將其案件內容保密，因此要求有關方面徹查事件。

至於力爭打破曼城英超霸主地位的阿仙奴，則會在聯賽作客出戰般尼茅夫。「兵工廠」領隊阿迪達在賽前記者會上就證實早前於國際賽期「掛彩」的進攻主力布卡約沙卡及夏維斯復元進度理想，有望趕及在此仗披甲。

與中國足協合作 英超北京設辦公室

此外，英超賽會宣布已與中國足協簽署諒解備忘錄，雙方將在青訓、教練培訓及職業足球等不同領域展開合作計劃，英超賽會亦將在北京開設第3個海外辦公室。