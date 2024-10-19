熱刺打吡迎韋斯咸 隊長孫興慜傳季尾離隊

【明報專訊】兩支開季表現都令球迷失望的倫敦雙雄熱刺及韋斯咸，將在今晚英超早場上演同城打吡。惟主場出擊的熱刺賽前有不利消息，英國多間傳媒報道，此戰有望與李察利臣聯袂復出的隊長孫興慜，或考慮季後約滿離隊，有傳他下一站將是西甲勁旅巴塞隆拿。
現年32歲的韓國國腳孫興慜，自2016／17年球季起已連續8季在英超取得雙位數入球進帳，尤其是熱刺前隊長哈利卡尼離隊他投後，孫興慜更成為陣中進攻核心。不過由於其年紀漸大，加上近季新收購的蘇蘭基、占士麥迪臣及比蘭莊臣等攻擊球員亦表現對辦，雙方目前對續約安排未有共識下，熱刺會方未必願意繼續以天價合約「留人」。
柏基達斥英足總未就賭博案保密
阿仙奴兩大鋒將趕及征般茅
此外，早前涉嫌違反賭博條例正接受調查的韋斯咸中場球星盧卡斯柏基達，則公開指摘英格蘭足總未有將其案件內容保密，因此要求有關方面徹查事件。
至於力爭打破曼城英超霸主地位的阿仙奴，則會在聯賽作客出戰般尼茅夫。「兵工廠」領隊阿迪達在賽前記者會上就證實早前於國際賽期「掛彩」的進攻主力布卡約沙卡及夏維斯復元進度理想，有望趕及在此仗披甲。
與中國足協合作 英超北京設辦公室
此外，英超賽會宣布已與中國足協簽署諒解備忘錄，雙方將在青訓、教練培訓及職業足球等不同領域展開合作計劃，英超賽會亦將在北京開設第3個海外辦公室。