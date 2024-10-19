殘陣曼聯迎賓或遇劫 近5戰不勝 坦夏格帥位難穩

曼聯今季持續不振，迄今各賽事共11仗錄得3勝4和4負劣績，其間在剛過去的國際賽檔期前是4和1負，上次報捷則需追溯至1個月前在英格蘭聯賽盃挫英甲球隊班士利。與此同時，曼聯在英超拾級而下，暫以7戰僅得8分名列第14，使領隊坦夏格屢傳被革職。屋漏偏逢連夜雨的是，在國際賽期間「魔兵」再添傷兵，其中英格蘭國腳中場明奈證實因腿筋受傷需避戰數周，以及烏拉圭國腳中場文路爾烏加迪亦觸傷肌肉，令隊內因傷病球員增至多達10人，不幸中之大幸應是早前分別因傷病，被迫退出阿根廷及科特迪瓦隊的翼鋒阿歷真度加拿祖和攻擊手阿密特迪亞路已復操，有望趕及候命。

賓福特今季作客3仗全敗

曼聯嚴重人腳不整或成賓福特的好消息，但德國籍領隊法蘭克拒絕落井下石道：「坦夏格目前面對的嚴峻情况是令人難以置信的，作為同行的我完全明白他的感受。明顯地，他是一個出色的主帥，否則過去兩季是不能帶領曼聯贏得兩個國內盃賽冠軍。我認為外間的抨擊實在太多了。」

賓福特今季英超不脫「地頭蟲」本色，在主場3勝1和，但作客3戰全敗，亦令他們目前僅以7戰得10分排第11位。另值得一提的是，賓福特過去4場聯賽當「急先鋒」，能在開賽75秒之內先開紀錄，這或有助他們繼1937年2月的英乙比賽後，再次由奧脫福球場凱旋。

明奈加拿祖約路入圍金童候選

韋比認般費誤判當場處理不當

另外，由意大利《都靈體育報》主辦的歐洲「金童獎」公布候選名單，各有3人入圍的曼聯與巴黎聖日耳門（PSG）成為大戶，其中「紅魔」代表是明奈、阿歷真度加拿祖及守將利尼約路，惟外界相信效力西甲巴塞隆拿的17歲西班牙國腳鋒將拉明耶馬將是當選大熱。

此外，身為曼聯隊長的葡萄牙國腳中場般奴費南迪斯上月尾在英超主場負熱刺的上半場直接領紅，其後卻打甩紅牌，前英超球證、現為裁判機構英格蘭專業裁判組織（PGMOL）首腦的韋比質疑，視像裁判（VAR）當刻應即時介入審視，並為這次處理手法感沮喪。