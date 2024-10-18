體壇快訊：普巴盼留祖雲再為法效命

自由人捉貓WNBA首冠叫糊

紐約自由人昨在WNBA總決賽憑伊奧妮絲古完場前1秒攻入三分球，作客80：77反勝明尼蘇達山貓領先場數2：1，奪隊史首冠只差1勝。而芝加哥公牛的後衛朗素波爾因傷缺陣超過兩年半後昨在NBA季前賽復出，後備上陣貢獻10分，助球隊以125：123挫明尼蘇達木狼。

大谷領道奇國聯再贏大都會

洛杉磯道奇昨在美國職棒大聯盟（MLB）季後賽的國家聯盟決賽第3戰，憑日籍球星大谷翔平轟出一支3分全壘打，加上隊友安歷基靴南迪斯及麥斯蒙斯亦獻全壘打，作客以8：0完封僅全場擊出4支零星安打的紐約大都會，7場4勝制下場數領先2：1。

泛亞飛盤賽大坑東開戰

今屆香港泛亞極限飛盤賽將於明日起一連兩日於大坑東遊樂場舉行，包括國家隊及主場的港隊等共16隊參戰。值得一提的是，這項已有逾半世紀歷史的運動融合了足、籃及美式足球的精髓，在一個長方形場地進行，場地大小為100米長和37米寬，兩端各有18米長的得分區，目標是通過在對方的得分區內接住飛盤來得分。