體壇快訊：普巴盼留祖雲再為法效命

【明報專訊】未能通過藥檢測試的法籍中場保羅普巴，早前雖經上訴得直後減至18個月停賽期，並有望明年初復出，但有傳所屬球會祖雲達斯仍會進行解約，這名31歲球星日前受訪時重申沒嘗試作弊，現時亦已準備好放棄金錢為球隊效力，更表示渴望未來再次為法國隊上陣。
自由人捉貓WNBA首冠叫糊
紐約自由人昨在WNBA總決賽憑伊奧妮絲古完場前1秒攻入三分球，作客80：77反勝明尼蘇達山貓領先場數2：1，奪隊史首冠只差1勝。而芝加哥公牛的後衛朗素波爾因傷缺陣超過兩年半後昨在NBA季前賽復出，後備上陣貢獻10分，助球隊以125：123挫明尼蘇達木狼。
大谷領道奇國聯再贏大都會
洛杉磯道奇昨在美國職棒大聯盟（MLB）季後賽的國家聯盟決賽第3戰，憑日籍球星大谷翔平轟出一支3分全壘打，加上隊友安歷基靴南迪斯及麥斯蒙斯亦獻全壘打，作客以8：0完封僅全場擊出4支零星安打的紐約大都會，7場4勝制下場數領先2：1。
泛亞飛盤賽大坑東開戰
今屆香港泛亞極限飛盤賽將於明日起一連兩日於大坑東遊樂場舉行，包括國家隊及主場的港隊等共16隊參戰。值得一提的是，這項已有逾半世紀歷史的運動融合了足、籃及美式足球的精髓，在一個長方形場地進行，場地大小為100米長和37米寬，兩端各有18米長的得分區，目標是通過在對方的得分區內接住飛盤來得分。