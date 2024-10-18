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體育

杜曹承諾領英軍踢進攻足球

【明報專訊】德國籍教頭杜曹前晚獲委任為英格蘭隊新帥後，表明目標是在2026年世界盃封王，昨更承諾會將「三獅」足球精髓中的進攻足球，以及擅於身體對抗的特點發揚光大。

51歲的杜曹說：「我們應踢進攻足球，並試着強調比賽中的身體對抗，因這正是英格蘭足球的精髓，亦能令支持者興奮，並且適合來自世上最佳聯賽英超的球員。他們是一群正在對勝利和錦標充滿渴望的年輕球員，這些就是球隊擁有力爭標的元素。」他續指出將須向球員傳達清晰的信息，嘗試找到一個清晰的結構系統，然後向球員提出某些要求，好讓對方得以充分發揮潛力，「這並非賭博，我們會將從結果中判斷。若認為是失敗的，便不會繼續」。

烏加迪觸傷 難為曼聯英超戰賓福特

英格蘭憑藉傳統的英式足球精髓在主場贏得1966年世界盃冠軍，此後至2016年歐洲國家盃為止，國際大賽最佳成績僅是在1990年世盃獲得殿軍，以及在主場晉身1996年歐國盃4強。其後在前帥修夫基於2016至24年領軍下改踢較重防守和控傳足球後，先以殿軍完成2018年世盃，近兩屆歐國盃也奪得亞軍。

此外，曼聯的烏拉圭國腳中場文路爾烏加迪，日前在世界盃南美洲區外圍賽主場打和厄瓜多爾中疑觸傷小腿肌肉，勢無緣明晚英超主場對賓福特。據報「紅魔」目前「十字軍」多達10人。

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