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體育

鄭欽文首奪年終賽資格 國家隊第2人 看齊名將李娜

【明報專訊】國際女子網球協會（WTA）前晚落實本年度年終賽8名參賽球手名單，當中包括國家隊好手鄭欽文。22歲的她是繼2013年的李娜之後，另一個出席這項年尾重要賽事的中國金花。她承認正有傷病，但仍表明「希望可以贏」。

今年WTA年終賽將於11月2日至9日在沙特阿拉伯首都利雅得舉行。據賽事規則，今年WTA年終賽開戰前一周，冠軍積分排名前8名的球員可入圍參賽，但當年在大滿貫封后和世界排名在第8至20的球手也可自動入圍，是以現世界排名第13的捷克籍好手卡絲高娃，今年既能揚威溫網，排名也穩定地在世界前20位內，故得以鎖定一個名額，遂令今年冠軍積分排名前七的選手才能入圍。

身體現傷病 仍憧憬「可以贏」

世界排名第7的鄭欽文今年能首次出戰年終賽，除了因為在澳網取得亞軍、巴黎奧運摘金、在巴勒莫賽衛冕、中國賽躋身4強及武漢賽奪亞外，世界排名第8的美籍選手艾瑪娜華露近日已先後退出寧波和東京的比賽，令其在積分上已無法超越鄭欽文，令後者提早篤定首奪年終賽席位。

近日因傷病退出寧波賽的鄭欽文說：「中網和武網後，我身體已出現傷病，也感冒了。」不過她仍憧憬年終賽道：「我希望自己可以贏，也希望能享受總決賽，因為進入總決賽的對手都是一流的、今年發揮最好的選手。」

細威切除頸部囊腫

中國球員上一次參加年終賽已是2013年的李娜，她在2011至13年連續3年參賽，最佳成績是在2013年決賽不敵「細威」莎蓮娜威廉絲獲得亞軍，而已於前年掛拍的43歲前世界一姐細威昨則證實，已完成切除右頸一個柚子般大小的囊腫的手術。此外，將出席年終賽的現役「世一」波蘭籍的施維雅達已邀請比利時籍的菲錫迪入教練團隊，後者過去曾是大坂直美、克莉絲達絲、艾莎蘭卡、夏納和姬爾芭等名將的教練。

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