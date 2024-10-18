皇馬巴塞名宿12·20香港大球場獻技 卡斯拿斯卡路士沙維佩奧爾領銜 門票下周一公售

票價680至2480元 另設兩高價套票

賽事由TIMEWOW、World Football Legends（WFL）及ACO Media聯合主辦。大會昨公布賽事詳情，票價為680至2480元，另設2880及6880元套票，下周一起在網上購票平台Klook開售。大會另公布兩隊訪港陣容（見表），其中皇馬球星隊成員包括兩名前世界足球先生費高及簡拿華路、世界盃冠軍級門將卡斯拿斯和巴西隊傳奇左閘羅拔圖卡路士等；巴塞傳奇隊則有西班牙隊傳奇球星沙維、佩奧爾和韋拿等。

摩連迪斯盼與皇馬舊隊友聚首

屆時分別代表皇馬球星和巴塞傳奇隊的摩連迪斯及路爾斯加西亞，昨在位於西貢的香港高爾夫球及網球學院出席發布會。這兩名同效力過利物浦的西班牙鋒將對香港並不陌生，路爾斯加西亞今年1月曾來港出戰世界足球傳奇盃，摩連迪斯2月則在賀歲盃獻技。48歲的摩連迪斯表示，很高興能再次有機會來港跟球迷見面，並期待與昔日「銀河艦隊」隊友聚首，「我們有很好的球員，費高（51歲）還是健步如飛；球迷們或許期待着卡斯拿斯的到來，不論在皇馬和西班牙隊的時候，他都是最佳球員」。

兩人這次訪港不忘四處遊逛，周三晚到過跑馬地馬場觀賞賽馬，路爾斯加西亞更因太投入導致失聲，「我在英國看過賽馬，與這裏完全不同，能看到馬匹亮相，從中了解賽馬運作，並看到刺激的比賽，希望下次能攜同家人前來觀賞」。他又被問到有否在馬場贏了一筆，則笑說：「不是真的！」46歲的他又喜見舊東家利物浦在新帥史諾接掌後順利過渡，認為「紅軍」後晚英超主場硬撼車路士一戰，可測試球隊今季是否有力挑戰錦標。

主辦方笑稱費高不會分身踢兩隊

主辦單位WFL代表Ian Holahan表示，很高興能把傳奇球星表演賽系列帶到香港，希望藉這次皇馬和巴塞名宿交手，為球迷呈現「國家打吡」體驗，「不是太多球迷有機會前往西班牙看皇馬和巴塞踢波，這次表演賽全是為了球迷，有機會看見這班昔日球星故技重施」。這次代表皇馬球星隊的費高與巴塞傳奇的沙維奧拿，同樣曾效力過皇馬和巴塞，Holahan笑着保證不會出現「一人分身踢兩隊」的情况。