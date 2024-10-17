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體育

足壇快遞：墨國挫美別古亞達度

【明報專訊】墨西哥隊昨於主場友賽美國隊，也是38歲中場古亞達度的國際賽生涯告別戰，披18號球衣的他在上半場18分鐘被換出，球迷以掌聲歡送這名共為墨西哥隊上陣182場的名將，最終墨軍藉前鋒魯爾占美尼斯及施薩靴亞達建功以2：0挫美軍，令新任美國隊主帥的普捷天奴領軍次戰即吃敗仗。

塞國埃及闖非盃決賽周

非洲國家盃外圍賽戰火續燃，L組球隊塞內加爾隊昨藉星將沙迪奧文尼下半場補時的入球，作客以1：0絕殺馬拉維，與同日作客布隆迪贏2：0的布基納法索同樣4戰10分提早出線；至於C組的埃及隊在主力穆罕默德沙拿避戰下，以1：0擊敗毛里塔尼亞隊，4戰全勝下亦取出線席位。

黃義助為性愛影片應訊

韓國籍32歲前鋒黃義助昨就涉嫌非法拍攝性愛影片，在首爾中央地方法院應訊。這名效力土超球會艾蘭亞的球員被控在2022年6月至9月間，在未經兩名伴侶同意下四度拍攝與兩人的性行為片段。黃義助昨首度出庭時表示為此「失望」及「感到抱歉」，並為因事件受影響的人表示摯誠歉意。

鬼木達季後離川崎

日職球會川崎前鋒昨宣布，曾領軍四奪日職冠軍的主帥鬼木達將於季後離任，結束7年領軍旅途。50歲的鬼木達在2017年起出任川崎前鋒主帥一職，並隨即連奪兩季聯賽冠軍，惟近年因多員土炮主力外闖令成績下滑，聯賽暫列第10，日前也在日本聯賽盃4強兩負新潟天鵝出局，球會暫未公布繼任人選。

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