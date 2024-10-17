美斯十度戴帽領阿根廷反彈 6球大勝玻利維亞 稱獲球迷歡呼興奮像小孩

先後助攻予馬天尼斯艾華利斯

美斯於7月中的美洲國家盃決戰挫哥倫比亞隊期間右足踝韌帶嚴重受傷，至上周的世盃外作客委內瑞拉才復出國際賽，惟當日踢足全場的他表現一般，阿根廷最終被逼和，導致連續兩場世盃外只得1分，但昨返回主場的他脫胎換骨，先後在19、84和86分鐘大演帽子戲法，又於43分鐘和上半場補時階段，分別助攻鋒將拿達路馬天尼斯及祖利安艾華利斯，加上後備上陣的翼鋒堤亞高艾美達在69分鐘錦上添花，令賽前世界外連贏3場的玻利維亞吞6蛋而回。

美斯的卓爾不凡表現令阿根廷球迷看得如癡如醉，比賽期間不時向他起立拍手致意，令這名在國際賽上陣189次入112的球星說：「我感受到人們的熱情，他們呼喊我名字的方式讓我感動……這激勵了我。儘管我年紀大了，但當我在這裏時總覺得自己像小孩。只要我感覺良好，且能繼續按我想要的方式比賽，我會繼續享受下去。」

巴西贈秘魯4蛋穩居第4

同日巴西隊內的外流兵賽前被總統盧拉狠批下大發神威，藉巴塞隆拿翼鋒拉芬夏比洛尼於38和54分鐘射入12碼、富咸中場安達斯彭利拿在71分鐘破門，加上巴甲保地花高鋒將路爾斯軒歷基於74分鐘建功，以4：0大勝秘魯，賽後10戰得16分穩列第4，追至與季席的烏拉圭同分。烏軍主場與第5位厄瓜多爾互交白卷後，近7場國際賽法定時間取得5和2負劣績。另外，哥倫比亞主場以4：0大勝智利後以19分排次席；巴拉圭以2：1擊退客軍委內瑞拉後升上第6位，與厄瓜多爾同得13分，以1分領前隨後的玻利維亞。