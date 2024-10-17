體壇快訊：東方東超首擊敗走廣島

安洗瑩復戰丹麥賽晉16強

巴黎奧運羽毛球女單金牌球手安洗瑩揭露遭韓國羽總不公對待後，昨相隔兩個月復出出戰丹麥公開賽，只花32分鐘便直落兩局21：16、21：8擊敗泰國隊小將崔基旺，晉級16強。安洗瑩賽後稱經過奧運後的長時間休息，傷患已逐漸康復，這次重返球場是是「百分百興奮」。

俄奧委會會長辭職

俄羅斯奧委會會長波茲尼亞科夫（Stanislav Pozdnyakov）周二辭職。他在任6年期間，俄國先後經歷禁藥問題被強制以ROC名義出戰東京奧運，另因俄軍入侵烏克蘭被禁參與巴黎奧運等風波。他在辭職信指出，在國家面臨地緣政治挑戰下，需要改善和集中管理一些關鍵活動領域，當中包括精英層面的體育運動。

國家隊射擊世盃首日奪3金

射擊世界盃總決賽周二在印度新德里展開，國家隊在首個比賽日共取得3金。其中巴黎奧運10米氣步槍混合團體金牌得主黃雨婷，在女子10米氣步槍決賽以254.5分破世績奪冠。她的奧運金牌隊友盛李豪則在男子10米氣步槍決賽，以0.1分優勢力壓匈牙利隊選手奪金。謝瑜則在男子10米氣手槍稱王。